El conductor del programa y Beto Mendoza en el estudio de elnueve Crédito: Instagram @subiquetellevo_trasladmascotas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 13:22

Alberto Mendoza (43) vive en San Miguel, en el oeste del conurbano bonarense. "Beto" y su esposa Laura García (43) comenzaron hace 10 años a trasladar mascotas ante la negativa de los remiseros locales y la demanda de los vecinos. Hoy, gracias al segmento dedicado a los animales dentro del programa que Leo Montero conduce en canal 9, su emprendimiento cobró notoriedad y conquistó el corazón de todos los amantes de los animales.

" Subí que te llevo " se llama su empresa. Y, además de homenajear a la película homónima de Sandro de 1980, en ese nombre está sintetizada la idea de lo que hacen: estar en contacto con refugios de animales y con su utilitario los traslada a lugares seguros. De esa manera, Beto se convirtió en el "chofer" de mascotas que encuentran el amor de las familias a través del programa de TV.

"La primera vez fui junto a Gustavo de Rosa , uno de los más grandes rescatistas de la Argentina. Y le contamos la historia de "Violeta", una perra que fuera despellejada y que en pocos días se habrá recuperado por completo. A partir de ahí fui varias veces al programa", cuenta emocionado Mendoza en diálogo con LA NACION .

Beto reconoce que fue Laura quien le inculcó la pasión por los animales. Se casaron hace 20 años, vivieron un tiempo en Estados Unidos donde también cuidaban animales desprotegidos. De regreso en nuestro país, se pusieron en contacto con la fundación protectora de animales Amparo Animal . Desde entonces, trabajan a la par para lograr instaurar la idea de la adopción por sobre la compra de animales domésticos. Además buscan que se implemente una campaña de castración nacional, que se garantice el tratamiento gratuito para los perros callejeros, y, como se puede leer en la parte trasera de su camioneta, para que se termine el maltrato animal.

Laura y Beto, por y para los animales Crédito: Instagram @subiquetellevo_trasladmascotas

Aunque suene duro, Mendoza reconoce que a la hora de adoptar, como en otros aspectos de la sociedad, entra en juego la discriminación. "La gente no quiere al perro que no camina, al gato que le falta un ojo, al que usa pañales porque fue atropellado. En la jerga del rescatista, a esos animales los llamamos 'clavos', porque es muy difícil que los adopten. Hay que tenerles mucha paciencia, no son animales para cualquier persona", se lamenta.

Laura, Beto y algunos de los animales que rescatan. Crédito: Facebook @SubiQueTeLlevo

De mañana, Laura y Beto trabajan como vendedores en relación de dependencia para dos empresas del rubro alimenticio. Por la tarde y, a veces hasta muy tarde en la noche, se abocan a su pasión por los animales. No importa a qué hora suene el teléfono: ellos están al pie del cañón. Esa compromiso es reconocido a diario por los vecinos. "Si nos quieren ayudar, no lo aceptamos para nosotros, sino que les pedimos que ayuden a las protectoras", señala.

Feliz por la difusión que el programa le da a la causa que hace años defiende, Mendoza agradece el espacio: "Gracias a Dios existe Leo [Montero] en la televisión. No hay otro que haga lo que él hace".