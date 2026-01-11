Hay alerta amarilla por vientos para este domingo 11 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este domingo 11 de enero, con impacto en dos provincias del sur del país. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que el nivel amarillo implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el parte oficial, la advertencia por vientos rige para el sudeste de Santa Cruz y para la costa este de Tierra del Fuego. En esas zonas se prevén vientos fuertes del sector oeste, que rotarán al sur, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, con posibilidad de ser superadas de manera local.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo SMN

Tras detallar las características del fenómeno, el SMN difundió una serie de recomendaciones ante la alerta amarilla por viento. Entre ellas, aconsejó evitar salir si no es necesario, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas o sillas, y cerrar puertas y ventanas. También recomendó no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, este domingo se espera una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 17°C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y despejado durante el resto del día. Para el lunes, el SMN anticipó un aumento tanto de la temperatura como de la nubosidad.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica una máxima de 29°C y una mínima de 13°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado el resto de la jornada. Según el organismo, las condiciones se mantendrán estables durante los próximos días y recién hacia el jueves podrían registrarse tormentas aisladas por la tarde.

Para el resto del país, el SMN informó que este domingo se prevén temperaturas máximas de 32°C en Córdoba y Tucumán, 30°C en Santa Fe, 28°C en Entre Ríos, 29°C en Jujuy, 28°C en Salta, 26°C en Misiones, 34°C en La Rioja, 32°C en Santiago del Estero, 33°C en San Luis, 35°C en San Juan y 33°C en Mendoza, con mínimas que oscilarán entre los 14°C y los 20°C según la región.

En la Patagonia, las marcas térmicas serán más moderadas: se esperan máximas de 26°C en Río Negro, 25°C en Chubut y 17°C en Santa Cruz, con mínimas que irán desde los 23°C en Río Negro hasta los 8°C en el sur santacruceño.