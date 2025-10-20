Chocó a una moto, se dio a la fuga y tras una persecución fue detenido

Primero hubo una discusión por una cuestión de tránsito. Pero el entredicho escaló. El conductor de una camioneta chocó a una moto y se dio a la fuga. Sin embargo, tras una persecución fue detenido por la Policía Municipal de San Miguel.

Así lo informaron fuentes municipales. El siniestro vial fue registrado por cámaras de seguridad. La persecución comenzó después de que cinco vecinos denunciaran lo sucedido al comunicarse con el programa Ojos en Alerta, una herramienta de participación ciudadana que comenzó a funcionar en San Miguel en 2018.

“El hecho ocurrió en la avenida León Gallardo y Madre Camila Rolón, en la localidad de Muñiz, en San Miguel. El agresor circulaba en una Renault Duster blanca y tras discutir con un delivery, chocó de forma intencional la moto y se dio a la fuga”, explicó la Municipalidad de San Miguel en un comunicado de prensa.

Tras las denuncias de los vecinos que se comunicaron con Ojos en Alerta, los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) enviaron una ambulancia y móviles de la policía municipal, que lograron en pocos minutos aprehender al fugitivo en las calles Italia y Peluffo.

La víctima fue trasladada al Hospital Larcade. Presentaba politraumatismos y el agresor quedó detenido en la Comisaría 1ª de San Miguel, pero a las pocas horas fue excarcelado y continuará el proceso en libertad.

“Ojos en Alerta es un programa de prevención ciudadana, surgido en San Miguel, que permite conectar a los vecinos con el centro de monitoreo por medio de mensajes de WhatsApp para dar aviso ante emergencias o hechos delictivos con fotos, audios, videos o texto. Ya hay 49 municipios de 11 provincias del país que están implementando el programa”, informaron fuentes municipales.