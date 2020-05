A pesar de las recomendaciones de sus doctores, Andrea continúa operándose. Fuente: Jam Press.

Andrea Ivanova comenzó su transformación en 2018 y actualmente, luego de 20 cirugías , se convirtió en la mujer con una de las bocas más grandes del mundo.

"Me encantan mis nuevos labios. Fue difícil comer luego de las inyecciones pero no hay restricciones de alimentación. No sé si serán los más grandes del mundo, pero están entre los más grandes seguro", afirma la mujer búlgara de 22 años a UNILAD .

Andrea asegura que ya perdió la cuenta de cuánto dinero invirtió en las inyecciones a lo largo de los años, pero teniendo en cuenta que cada operación cuesta aproximadamente 134 euros, ya habrá gastado una cantidad cercana a los 2600 euros .

Todas las fotos que documentan sus transformaciones las sube a su cuenta de Instagram, donde ya tiene más de 32.000 seguidores y se convirtió en un fenómeno viral .

A pesar de las críticas que recibe por jugar con su salud, Andrea, responde: "Tengo una mente abierta y creo que la gente tiene que ser libre en sus decisiones".

