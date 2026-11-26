La primera imagen de un agujero negro supermasivo captada por la humanidad acaba de superar una nueva prueba científica. Un grupo independiente de investigadores confirmó que la fotografía presentada en 2019 corresponde a la estructura real del agujero negro M87*, un hallazgo que también respalda las predicciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. El objeto se encuentra en el centro de la galaxia Messier 87, a unos 55 millones de años luz de la Tierra y tiene una masa equivalente a aproximadamente 6.500 millones de veces la del Sol.

La fotografía original fue obtenida mediante el Event Horizon Telescope (EHT), una red internacional de radiotelescopios que funciona como un enorme observatorio virtual del tamaño de nuestro planeta; sin embargo, conseguir una imagen tan precisa no fue sencillo.

Samuel Lai, investigador de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth de Australia (CSIRO) y líder del nuevo estudio, explicó a Space.com la dificultad con una comparación: “Es como estar en el patio de tu casa e intentar tomar una fotografía de una rosquilla en la Luna”.

Mediante una técnica de inteligencia artificial llamada GenDIReCT, los científicos obtuvieron resultados prácticamente idénticos a los de la fotografía original de M87*

La inteligencia artificial permitió comprobar la fotografía

Para realizar esta verificación, el equipo australiano desarrolló técnicas avanzadas de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Una de ellas, denominada GenDIReCT, permitió reconstruir la estructura del agujero negro y reducir las interferencias provocadas por la atmósfera terrestre, además de corregir posibles distorsiones relacionadas con la combinación de las señales de los distintos telescopios.

Al aplicar este método a los datos originales, los investigadores obtuvieron una imagen prácticamente idéntica en tamaño y forma a la publicada por el EHT.

“Cuando lo aplicamos al conjunto de datos original del EHT, encontramos un agujero negro casi idéntico en tamaño y forma a la histórica imagen del EHT. Es importante destacar que nuestro modelo no tenía idea de cómo era un agujero negro cuando lo aplicamos a los datos de M87. Esta es la primera validación verdaderamente independiente de la imagen del EHT, un paso importante en el proceso científico”, explicó Lai.

El resultado permite reducir las dudas sobre cuánto pudieron influir las condiciones atmosféricas y los métodos de procesamiento en la fotografía original.

La validación refuerza la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, quien predijo la existencia de estos objetos y la apariencia de su entorno

¿Por qué el hallazgo respalda la teoría de Einstein?

La confirmación también tiene importancia para la física. En 1915, Einstein presentó su teoría de la relatividad general, que establece que los objetos con masa pueden deformar el espacio y el tiempo, una estructura conjunta conocida como espacio-tiempo.

Según esta explicación, la gravedad es consecuencia de esa curvatura. A partir de sus ecuaciones, el científico Karl Schwarzschild desarrolló una solución matemática que describía una región de la que ni siquiera la luz podría escapar: el concepto que posteriormente se conocería como agujero negro.

La relatividad general también predijo cómo debía verse el entorno de estos objetos: un anillo brillante de plasma extremadamente caliente rodeando la sombra oscura del agujero negro.

Cuando se presentó la imagen de M87*, los científicos quedaron sorprendidos por su parecido con las predicciones de Einstein. Laurent Loinard, director de la colaboración del EHT, destacó la importancia de esta nueva comprobación: “La validación independiente está en el corazón del proceso científico y es especialmente valiosa para resultados tan novedosos como los del EHT. Es extremadamente gratificante ver que GenDIReCT, un método elegante y completamente independiente, recupera la estructura de anillo de M87* a lo largo de varios años, en excelente concordancia con los resultados publicados por la colaboración del EHT”. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”