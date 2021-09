Las fotos del escándalo de Olivos: Daniel Gollan contó de qué forma “no hubieran molestado tanto”

Daniel Gollan analizó hoy la derrota del oficialismo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En declaraciones radiales, el candidato a diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires atribuyó el resultado adverso a que hubo un alto porcentaje de votantes del oficialismo que no participaron de los comicios y lanzó una polémica reflexión al ser consultado sobre el impacto que las fotos del escándalo de Olivos pudieron haber tenido en la elección.

“En el mensaje que expresan las urnas siempre hay varios componentes, pero el más importante es que hay un sector que habitualmente nos vota y que no fue a votar. Fiscales me mandaban resultados de mesas que yo fiscalicé históricamente y cuando veía los números decía ‘la gente no fue a votar’ en barrios muy populares como Merlo, Moreno, Quilmes”, comenzó el exministro de Salud bonaerense en diálogo con Radio Con Vos.

A continuación, aludió a los ausentes en los comicios del 12 de septiembre como pertenecientes a “un sector que venía muy golpeado” y dijo que “con la pandemia empeoró su situación y están reclamando más atención”. “La recuperación de la economía todavía no permea en esos barrios y el mensaje fue muy claro: no te voto en contra pero no te voy a votar. Después hay otras cuestiones, pero creo que esta fue la principal”, aseveró.

Gollan también puso de manifiesto la excepcionalidad de la elección, que se realizó en el marco de una pandemia. En esa línea, resaltó que “una sociedad no se recupera inmediatamente después de un desastre sanitario de esas características” y volvió a insistir sobre el factor económico: “Si vos me querés preguntar si las fotos molestaron a la gente, claro que sí. Ahora una señora esta semana en un barrio me dijo que no fue a votar ‘porque estamos mal’. Y alguien del grupo le preguntó si le molestó la foto y contestó: ‘La foto con un poco más de platita en el bolsillo es otra cosa’. Y eso es lo que valora la gente”.

Al ser consultado sobre si sus declaraciones no implicaban una subestimación a los votantes, replicó: “No es subestimar al votante. Al contrario, [la mujer] nos dio una lección cívica marcándonos que tenemos que resolver y mejorar cosas”.

A lo largo de la entrevista, el exministro también ratificó los cierres establecidos por el Gobierno durante el brote de Covid-19, sobre todo en materia educativa. “Uno no puede parcializar las medidas. Si cuando teníamos más de 12 mil casos diarios mandábamos a los chicos en el conurbano, hubiese sido fatal. Las medidas que se tomaron fueron las correctas”, señaló y afirmó que la mayoría de los vecinos con los que conversa “tiene una impresión de agradecimiento y reconocimiento, porque sienten que se los cuidó bien”.

“No entendieron nada”

En Twitter, fueron varios los líderes de la oposición que condenaron los dichos de Gollan, entre los que se destacan los diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri, Luis Petri, Maximiliano Ferraro y Silvia Lospennato; y el candidato a legislador por el radicalismo, Facundo Manes.

“No entendieron nada. Creen que el cinismo y el abuso de los privilegios no tuvo consecuencias. Por más festival de consumo que impulsen se burlaron y lastimaron a la gente”, escribió Negri. En tanto, Petri expresó: “Siguen equivocándose, creen que todo se arregla con plata dulce y prebendas y a eso apuestan para revertir la elección. La foto de Olivos no hubiese molestado si hubiésemos tenido las libertades que quitaron”.

Daniel Gollan: “Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto”.

No entendieron nada. Creen que el cinismo y el abuso de los privilegios no tuvo consecuencias.

Por más festival de consumo que impulsen se burlaron y lastimaron a la gente. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 23, 2021

“Lo que vemos es el triste espectáculo de los que creen que con dádivas se compra la dignidad de las personas”, sostuvo Lospennato. Por otra parte, Maximiliano Ferraro lanzó: “A los ‘mercaderes’: no todo se compra o se vende, y mucho menos la dignidad de un pueblo”.

También rechazó los dichos de Gollan Facundo Manes: “Habría que preguntarle a los familiares de los casi 55.000 muertos en la provincia de Buenos Aires si su dolor se solucionaba con ‘un poco más de platita’.