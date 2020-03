Muchos argentinos que residen en el norte optan por el Aeropuerto de Asunción Fuente: Reuters - Crédito: Jorge Adorno

Además de los dos casos confirmados en el Gran Resistencia, se tomaron muestras en La Escondida, Lapachito, La Verde y Colonia Elisa; las autoridades provinciales buscan evitar contagios autóctonos

Fabiola Czubaj SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de marzo de 2020

A la hora de la siesta, hoy, el calor de los últimos días apenas había cedido en la ciudad de Resistencia y alrededores. Pero esos 37°C daban algo de respiro en medio de una creciente preocupación social en Chaco por el nuevo coronavirus.

Además de los dos casos confirmados oficialmente del Gran Resistencia, dos mayores de 64 años en terapia intensiva en estudio -uno relacionado con los confirmados- y una cifra de contactos que va creciendo hora a hora, más de 15.800 personas permanecen desde hoy aisladas en sus casas en las localidades de La Escondida, Lapachito, La Verde y Colonia Elisa, ubicadas a unos 70 kilómetros de la capital provincial.

La medida, que es en principio preventiva y durará 72 horas, depende del resultado de los estudios que se le están haciendo al dueño de una fábrica de productos químicos de La Escondida. El 90% de las familias de esas cuatro localidades están relacionados con los 600 empleados de la empresa de capitales italianos. El hombre viajó dos veces a Italia recientemente, tuvo contacto con los empleados, circuló por esas ciudades y empezó con fiebre y otros síntomas respiratorios. También los ingenieros de la fábrica viajan varias veces al mes a Italia: hoy habían llegado dos y otros cinco tenían previsto hacerlo mañana.

Efectivos policiales custodiaban hoy la fábrica y las rutas para controlar el cumplimiento del autoaislamiento, según explicó Nicolás Ivancovich, director de Emergencias Médicas del Ministerio de Salud chaqueño.

"Tenemos la responsabilidad de evitar que se propague [este nuevo virus]. Tomar una medida así no es simple, pero dado el riesgo, se decidió indicar el aislamiento durante tres días mientras esperamos el resultado de Anlis Malbrán. Si es positivo, habremos ganado tres días, en los que el virus no se siguió propagando", precisó Ivancovich, que hoy había tomado 36 muestras a los familiares de un hombre que acababa de llegar de Rusia con síntomas.

También hay dos mayores de 64 internados en clínicas privadas de la provincia. Ambos están en terapia intensiva. Se trata de un hombre que volvió de Egipto e Irán con dificultad respiratoria grave y que estuvo en contacto con más de 20 personas hasta su internación, incluido el personal del centro donde consultó, y de una paciente con neumonía tras estar en contacto con uno de los dos primeros casos confirmados en la provincia el lunes pasado.

Son madre e hija que el 28 de febrero habían vuelto desde España por Air Europa hasta Asunción, Paraguay, en lugar de regresar por el aeropuerto internacional de Ezeiza. En el norte, es común que los viajeros opten por la capital paraguaya y Foz de Iguazú, en Brasil, para volar por su cercanía y costos.

Ambas mujeres, que son docentes universitarias, habían tenido contacto social durante más de una semana en el centro de Resistencia y en la facultad. Diecinueve de los 21 casos sospechosos a la espera de un resultado de Anlis Malbrán son contactos relacionados. Una de ellas tomó examen en un instituto privado de Corrientes.

"El daño social que puede causar una persona por no respetar el aislamiento en este contexto es enorme -sostuvo Ivancovich-. Estamos esperando nuevas confirmaciones de Buenos Aires y podemos llegar a tener casos autóctonos. Me preocupan provincias como Formosa o Corrientes. Ahí también, como en Chaco, la gente viaja vía Asunción. Me parece más grave no decir que se tengan casos."

Hoy comenzará a funcionar en la provincia la línea gratuita 0800-4440829 para que la población consulte sobre posibles síntomas. El comité de expertos provincial dispuso hoy suspender las visitas a las 24 residencias de adultos mayores estatales con más de 650 adultos mayores y se recomendó que las residencias privadas adhieran a la medida. "Al ser la población más vulnerable, hay que restringir el riesgo de contacto", dijo el funcionario.

En tanto, el Ministerio de Cultura de la Nación suspendió los Encuentros Federales de Cultura (Escucharnos) que estaban previstos para mañana y pasado en la capital chaqueña.

Hoy por la tarde, según difundió Diario21, la jueza Natalia Fernández Floriani, del Juzgado Correccional No2, le solicitó a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Iride Grillo, la suspensión de todas las actividades judiciales locales "habiendo [hasta hoy], 70 casos en estudio en la provincia, 4 localidades aisladas, la suspensión de clases en tres establecimientos escolares y los nuevos dos casos dentro del Poder Judicial, uno en el Juzgado de Paz, al lado del Superior Tribunal de Justicia, otro en las Torres, Juzgado Civil N° 2 y sin confirmar uno en Fiscalía de Investigación".