Imprudencia: un hombre sostuvo a un bebé en el aire para tomar una foto en las Cataratas del Iguazú

Un hombre protagonizó una escena de imprudencia en las Cataratas del Iguazú al sostener a un bebé en el aire por fuera de la baranda de seguridad y sobre el abismo, con el aparente objetivo de lograr la mejor toma de una fotografía.

La imagen, según el medio La Voz de Las Cataratas, fue captada el martes 17 de febrero en el balcón de la Garganta del Diablo, que cuenta con pasarelas y estructuras de contención diseñadas para proteger a los visitantes.

El hecho representa una violación a las normas de seguridad de Los Parques Nacionales, que prohíben treparse o sobrepasar las barandas.

Desde el organismo aclararon a LA NACION que no se inició ningún procedimiento contra el hombre que expuso al menor a un riesgo de caída mortal, debido a que tomaron conocimiento del episodio después del momento del registro.

El balcón para acercarse a la Garganta del Diablo es el mirador más imponente de las Cataratas del Iguazú

“Las recomendaciones y normas de convivencia están explicadas en folletos y cartelería, y se refuerza con el trabajo de los guías y del personal de la Empresa IASA, concesionaria del área Cataratas”, explicaron.

En este contexto, recordaron las recomendaciones vigentes para los visitantes de Parques Nacionales, que advierten sobre los riesgos asociados al contacto con fauna silvestre, fenómenos climáticos, geografía del terreno relieve y la presencia de flora tóxica.

“Como en todas las zonas agrestes, hay riesgos inherentes a la visita a un espacio natural. Las recomendaciones, que son normas de convivencia, se generan a partir de estas particularidades de cada ecosistema, para proteger al ambiente de las personas y a las personas del ambiente”, afirmaron.

En la web oficial de Parques Nacionales se informa que trabajan para mitigar los riesgos propios de las zonas agrestes y resguardar la seguridad de visitantes y trabajadores. Para lograrlo, resalta, que resulta fundamental la colaboración del público y el cumplimiento de las siguientes recomendaciones.

