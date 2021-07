La madre de un joven que murió atropellado por un conductor ebrio deberá pagar $440 mil para que continúe el juicio

La madre de Ronald Guerra, quien murió en enero pasado en Rawson luego de ser atropellado por Nicolás Suganuma, quien manejaba en estado de ebriedad, deberá pagar 440.000 pesos para que el reclamo por daños y perjuicios contra el imputado siga en paralelo con la causa penal. En caso de no hacerlo, pierde el derecho a pedir el resarcimiento.

Este lunes por la mañana, la madre de la víctima, Liliana Guerra, recibió la notificación de la Oficina de Tasa Judicial del Superior Tribunal de Justicia, exigiendo ese monto. El plazo para hacer el pago es de 15 días, según informó Diario Jornada. En caso de no hacerlo, deberá pagar una multa por la mitad de esa cifra y, si no logra cancelar la tasa completa, ya no podrá realizar el reclamo.

"Da mucha indignación, porque somos víctimas y encima tenemos que pagar semejante monto”, afirmó Liliana, madre de Ronald diariojornada.com.ar

Tras enterarse de la exigencia, la querellante solicitó que la audiencia, que estaba prevista para ayer, en la que se discutiría la continuidad de la prisión preventiva del imputado, se postergara. Algo que se le otorgó, aunque no se sabe en qué fecha se discutirá. “Tenemos que ver de dónde conseguir los fondos y no podemos hacer la audiencia si la defensa no conoce la demanda civil, que es uno de los puntos que se iba a discutir. Es incluso a favor del imputado, que tienen derecho a cuestionar la liquidación que presentamos”, explicó la abogada de Liliana.

Por su parte, la madre consideró: “Medio millón de pesos es una barbaridad, y no es la primera vez que me lo piden. Por la tasa judicial anterior, cuando pudimos encarcelar a Suganuma hace seis meses, también hubo que pagar la tasa judicial de 450.000 pesos, pero esa vez tuve el respaldo del ministerio de la Familia. Con pedidos, notas y una ayuda económica de ellos pude solventar ese gasto. Además tuve que pagar el peritaje, que es algo que también paga la víctima”.

Respecto de la situación que atraviesa como litigante, sostuvo: “Ahora que estoy de este lado me doy cuenta de los montos exuberantes que piden. Una familia común no es capaz de tenerlo a mano en ese momento, porque ponen 15 días y si no lo pago tengo que pagar una multa. Da mucha indignación, porque somos víctimas y encima tenemos que pagar semejante monto”.

Por lo general, responsabilidad penal ante un accidente se discute en un fuero y los resarcimientos en la justicia civil. Pero en este caso, la litigante y su abogada prefirieron que todo se discutiera en el mismo expediente para acelerar el proceso. De acuerdo con la ley, cuando la querella impulsa la acción civil, quién paga la tasa se decide durante la sentencia, y suele recaer sobre el imputado cuando pierde el juicio.

Según explicó Liliana, pedirán que el pago se prorrogue hasta diciembre. “No nos quedará nada más que seguir viendo la manera de juntar este dinero que me impone la tasa de Justicia”, indicó la mujer.

El accidente

La madrugada del pasado 18 de enero en Ronald Guerra fue atropellado en la intersección de la avenida Marcelino González y 26 de noviembre, en Rawson. Según informó Diario Jornada, el joven era operario de una planta procesadora de pescado e iba en su bicicleta en dirección hacia el Puerto de la cuidad chubutense, cuando fue colisionado desde detrás por un vehículo.

El accidente sucedió a la 1.40 de la madrugada, cuando el conductor del auto, identificado como el médico Nicolás Suganuma, iba ebrio con 1.60 de alcohol en sangre. La pericia determinó que conducía a una velocidad superior al permitido, es decir, a más de 40 kilómetros por hora.

Tras el accidente, Suganuma bajó de su vehículo, pero luego volvió a subir y huyó. Un testigo que presenció el accidente lo siguió y convenció para que regresara al lugar donde estaba Guerra, quien falleció debido a las lesiones, politraumatismos y una fractura de cráneo.

LA NACION