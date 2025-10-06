La madre del agresor que atacó a una vecina con un fierro dijo a las autoridades que lo trasladó “para evitar problemas”

Este fin de semana, Michelle Iman Schmukler, una vecina del barrio porteño de Palermo, denunció que un hombre que reside en su mismo edificio la había agredido con insultos antisemitas y que, además, le había arrojado un fierro donde estaba con su bebé. Tras presentarse ante la Justicia, la madre del atacante informó que trasladó a su hijo a otro domicilio “para evitar más problemas”.

Luego de las correspondientes diligencias realizadas este domingo en el marco de la denuncia radicada por la víctima, la causa pasó a la Fiscalía Especializada en materia de Discriminación N.° 13, cuya autoridad no se opuso a la medida propuesta por la tutora del imputado, según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso a la investigación.

El caso

Schmukler se convirtió en noticia nacional este fin de semana luego del ataque antisemita que sufrió junto a su bebé de ocho meses en su casa en Palermo. La joven empresaria e influencer de 29 años relató lo que tuvo que sufrir. “Estaba acostada en el patio de mi casa y comencé a escuchar desde el patio que había una persona que me decía ‘judía, judía, judía’. Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco”, le gritó un hombre que resultó ser un vecino de su propio complejo de edificios. Acto seguido, el agresor le tiró un fierro por la ventana con la intención de golpearla a ella y a su bebé de ocho meses.

El video que subió la influencer a sus redes sociales

“Cuando llegó la policía, este vecino asumió los hechos y hasta se lamentó por no haber tenido puntería”, denunció Schmukler, visiblemente indignada por la actitud de los efectivos. A raíz de lo sucedido, se colocó un patrullero ese mismo sábado por la noche en la puerta del domicilio de la víctima. Además, le entregaron un botón antipánico a la familia.

El hecho comenzó a ser investigado, en primera instancia, por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N.º 5 a cargo de Miguel Ángel Ramón Kessler hasta que fue derivado a la sede judicial N.º 13. La Justicia dispuso realizar en el edificio un informe socioambiental sobre el imputado, que se reciba declaración a todos los propietarios y que se realice sobre el atacante un informe interdisciplinario. A su vez, los padres se comprometieron a continuar con la administración de los fármacos.