Paula Soler 7 de enero de 2021

Jana Maradona fue una de las primeras hijas de Diego Maradona en pedir ante la Justicia el comienzo del proceso sucesorio tras la muerte del exastro de fútbol el 25 de noviembre pasado. Si bien se especuló con que el pedido se objetaría o que la joven no respetó los nueve días de luto, su abogado Gustavo Pascual lo negó y aseguró que ella está en comunicación con sus cuatro hermanos y hay un acuerdo para que la sucesión "salga lo más pronto posible".

Pascual, el hombre que hace más de 10 años acompañó a Jana a revincularse con su padre biológico, por otra parte prefirió no hablar con LA NACION sobre los rumores que indican que tanto ella como los otros cuatro hermanos están de acuerdo con la designación de Sebastián Baglietto como administrador de la sucesión.

Dalma y Giannina Maradona fueron quienes propusieron a Baglietto como administrador y tanto Diego Jr. como el representante legal de Dieguito Fernando, Mario Braudi, también pareja de la madre del menor, Verónica Ojeda, habrían apoyado esa decisión. Ahora será la jueza que interviene en el pedido quien deberá aprobar o no la propuesta de las partes.

En una entrevista con este medio, Pascual dio detalles de la estrategia legal para pedir el comienzo del proceso sucesorio en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que Maradona tenía domicilio legal en la Provincia, en Brandsen. Además, habló sobre la relación de Jana con sus hermanos y sobre cómo se encuentra anímicamente su representada: "La veo con toda la carga de sufrir la pérdida de una persona muy querida".

-Usted presentó el comienzo del proceso sucesorio el 3 de diciembre pasado en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires. Dalma y Giannina lo presentaron al día siguiente en uno de la Provincia de Buenos Aires ¿Hubo algún tipo de objeción de la Justicia en cuanto al pedido de Jana?

-Nosotros hicimos una presentación pidiendo la etapa del proceso sucesorio en juzgado nacional conforme se solicita por la partida de defunción del padre de Jana. En general se acredita la partida de nacimiento y el certificado de defunción y con eso se inicia un proceso sucesorio. Lo que sucedió no es que hayan rechazado la presentación, sino que -cuando se sortea el juzgado- el pedido de apertura de pedido sucesorio recae en un juzgado, el 44, donde ya existía un proceso anterior que no le permitía al juez entender en el proceso sucesorio en simultáneo con el que tenía anteriormente. Por lo tanto, se pidió que se reasigne otro juzgado y fue así que pasó a un nuevo juzgado, el 27, en el que actualmente se encuentra el proceso presentado.

Aún no está abierto el proceso sucesorio, está presentado el pedido de apertura del proceso y el juez con los elementos que cuenta va a tener que resolver si decide pedir prueba adicional o ver cómo continuar.

-¿Hay un periodo que se debe cumplir después de la muerte de un familiar para pedir un proceso sucesorio? Se dijo que usted no cumplió con los nueve días, y lo presentó al octavo día, y que era una conducta apresurada ¿Es así?

-No existe ninguna conducta apresurada por parte de Jana porque no hay un tiempo para abrir un proceso sucesorio cuando uno es heredero. Se habló de nueve días de llanto y luto que quizás para las personas que no entienden de derecho les resultan extraños, cuando en realidad eso es un plazo que se le impone a los acreedores de la herencia, entonces ningún heredero tiene ningún plazo para presentar un proceso sucesorio. Es una cuestión de creencia popular básicamente.

-También se especuló con que Jana tiene urgencias económicas...

-No. No me consta nada de eso y no se relaciona con el pedido de apertura de la sucesión. Hay que aclarar que si alguna persona está esperando cubrir una cuestión de salud inminente y por el fallecimiento de un ser querido no puede continuar con una prestación de salud, no podría esperar nueve días para ver si continúa teniendo una prestación de salud. Desde el lugar de los herederos, Jana estuvo tratando de consensuar con los demás herederos la posibilidad de ir ordenando el proceso sucesorio y hubo varias conversaciones al respecto para coordinar lo que parecía mejor. Hay algunos medios que generan información que no es correcta y en su momento resultó doloroso para Jana; ella nunca dejó de respetar el recuerdo de su padre. A Jana la veo con toda la carga de sufrir la pérdida de una persona muy querida.

-¿Entonces el pedido de apertura de la sucesión en el corto plazo fue coordinada?

-La intención original fue esa. Después por criterios jurídicos y por la cantidad de personas involucradas, termina presentándose casi de manera simultánea, un pedido de proceso sucesorio en provincia de Buenos Aires y uno en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, en Nación. Eso no se coordinó. Hasta el día de hoy se encuentran aún sin la apertura del proceso.

Pascual, el abogado de Jana, aseguró que no hubo intención de faltar a la memoria de Diego al pedir el comienzo del proceso sucesorio Crédito: Instagram

-¿Se refiere al pedido del proceso sucesorio de Dalma y Giannina?

-Solo puedo hablar del pedido de Jana de manera directa, el otro no lo sé a sotto voche, creo que sí es de ellas. Hay acuerdo en tratar de resolver el proceso sucesorio de la mejor forma posible y lo antes posible, es intención común, por lo menos desde el lado de Jana, y yo como profesional adhiero a eso. Pero en ninguno de los dos juzgados hay un proceso abierto aún, cuando se abra el primero, todos nos vamos a alinear donde se dé.

-¿Fue una estrategia que una de las partes presente el pedido de sucesión en la Provincia y la otra parte en Capital?

-No hubo una conversación para hacerlo simultáneamente. Lo hicimos con dos criterios diferentes, ambos válidos. Al momento de comenzar un proceso sucesorio influye el domicilio de residencia del familiar que fallece, pero también influye el domicilio fiscal, el domicilio principal de los negocios y determinados bienes que pueden estar localizados. Al principio del proceso no tuvimos información suficiente como para entender la correcta radicación del domicilio y la administración de todos los negocios del padre de Jana.

-¿A quién hay que pedirle esa información a Matías Morla, el último administrador de los bienes de Maradona?

-Nosotros no tuvimos contacto con el doctor Morla, pero podemos pedir la apertura del proceso sucesorio sin contar con el doctor. Hubiese sido propicio tener más información de la que tuvimos. Desde el conocimiento público, entiendo que Morla administraba los bienes de Maradona, si es así él deberá justificar la tarea que ha desarrollado durante este tiempo frente a los herederos.

- De designarse un administrador de la sucesión, ¿qué tareas cumpliría el administrador de la sucesión? (la nota se realizó antes de la designación de Baglietto y más tarde Pascual se negó a hablar al respecto)

-Cuando se abre un proceso sucesorio alguien debe administrar los bienes, continuar con las relaciones jurídicas de derechos y obligaciones que en su oportunidad estaban en cabeza de la persona fallecida. El juzgado puede designar al administrador o los herederos de común acuerdo o proponérselo para que el Juez lo estime.

-¿Se sabe si Maradona dejó un testamento previo?

-No conozco nada de eso. Se sabe que no es claro aún el patrimonio dejado a sus hijos.

-¿La existencia de otros hijos no reconocidos que reclaman la filiación en la Justicia, podría entorpecer el comienzo o la concreción del proceso sucesorio?

-En principio el proceso puede comenzar igual, las personas que quieran plantear algo, lo harán en el juzgado correspondiente.

-En la teoría, ¿qué pasa cuando un padre fallece y hay procesos de filiación pendientes?

-El juez puede llegar a determinar que en lugar de ordenar una partición de bienes, se haga alguna reserva mediante alguna medida cautelar hasta tanto se defina la situación de filiación de la persona que se encuentra en duda. Es una suerte de situación en suspenso hasta tanto se resuelva y que con la resolución podrían continuar, a partir de lo que se decida, con la partición de los bienes. Eso existe como posibilidad jurídica.

-En cuanto a la causa penal en la que se investigan las razones de la muerte de Maradona, ¿cuál es la postura de Jana?

-Está interesada en que se resuelva de la mejor forma que se ajuste a derecho, que se cumpla la ley y se investigue la causa de muerte de su padre hasta las últimas consecuencias. Ella estaba siempre muy pendiente de su padre y lo amaba mucho y hacía todo lo posible para poder compartir con él todo el tiempo que pudiera.

