Este mediodía, Mario Baudry habló de la causa penal por la muerte de Diego Maradona y aseguró que la sucesión está avanzando con rapidez

"Los vamos a meter a todos presos", señaló Mario Baudry este mediodía en Intrusos al hablar de la causa penal que busca responsables por la muerte de Diego Maradona. Tras asegurar que hubo abandono de persona y que tanto el neurocirujano Leopoldo Luque como la psiquiatra Agustina Cosachov son responsables, el abogado de Dieguito Fernando, el hijo que Maradona tuvo con Verónica Ojeda, también confirmó que los herederos podrían empezar a disponer de los bienes a partir de marzo.

"Hubo abandono de persona seguido de muerte y eso es de prisión efectiva porque la pena va de 5 a 15 años. Yo como abogado voy a aplicar todo el rigor de la ley. Estoy sin dormir trabajando día y noche para eso. La fiscalía también está haciendo un gran trabajo", comentó el novio de Verónica Ojeda dando a entender lo clave que fue actuar con rapidez.

Tras señalar que si Maradona hubiese estado "en cualquier otra casa hoy estaría vivo", el letrado aseguró que el resultado del peritaje toxicológico va a arrojar la verdad. "La autopsia no va a decir qué paso sino lo que no se hizo. Diego no tenía medicamentos ni para el corazón ni las vitaminas que siempre necesitó por su bypass gástrico", indicó responsabilizando al personal médico a cargo.

Minutos después, el letrado hizo referencia a la sucesión por la herencia de "El diez" y confirmó que está avanzando más rápido de lo esperado. "Mi función es cuidar el patrimonio de Dieguito; lo que yo haga beneficia a todos los herederos. Por eso, nos pusimos de acuerdo con todos los abogados. Hoy nos juntamos nuevamente, lo único que se hizo fue fijar las pautas de trabajo", reveló al tiempo que contó que Jana va a sumarse al reclamo iniciado en Provincia. "Vamos a unificar criterios, Jana va a desistir de la sucesión en Capital por lo que en marzo ya estaría la declaratoria de herederos y ya podrían empezar a disponer de los bienes", agregó.

Mientras aguardan la rendición de cuentas por parte de Matías Morla, aclaró que cada vez están más cerca. "Esta semana tienen que presentar la rendición de cuentas y apelamos a la buena voluntad. Cuando me enteré que D'Alessandro era el abogado de Morla fue grato porque me da mucha tranquilidad. Él dijo que la semana que viene presentan todo. Mauricio conoce de este tipo de cosas y sabe mucho de derecho internacional, por lo que es muy práctico tratar con él. La buena relación adelanta los plazos", señaló esperanzado.

En cuanto al administrador impuesto por Dalma y Gianinna, opinó: "He tratado de sacar el subjetivismo de las peleas y ganar tiempo para Dieguito. Las únicas que propusieron un administrador fueron ellas. Sebastián Baglietto lo primero que vino a decirme es: 'mira que soy amigo de Claudia'. Yo no tuve ningún problema con eso", comentó y señaló cuáles son sus verdaderas funciones: "Él lo único que puede hacer hoy es pagar los impuestos y poner a resguardo los bienes de Diego".

