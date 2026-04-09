La mujer acusada de ejercer como “falsa médica” en Río Negro quedó en libertad bajo medidas cautelares

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Se dispuso hoy en General Roca la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y la colocación de tobillera electrónica para la mujer acusada de ejercer la medicina de manera ilegal durante casi seis años y de falsificar documentos públicos.

La investigación se inició luego de que el Ministerio de Salud de Río Negro, a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, presentara una denuncia penal ante la Fiscalía General contra una mujer que trabajó en instituciones privadas de General Roca y Villa Regina. La medida se fundamentó en la detección de irregularidades en la documentación que la imputada presentó ante la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria para obtener su registro profesional.

“Los hechos objeto de este legajo habrían sido cometidos desde el año 2020 hasta el momento en que se le retiró la matrícula, el pasado 3 de marzo, y se produjo su desvinculación laboral de una clínica privada de General Roca”, indicó el equipo fiscal que solicitó hoy la imposición de estrictas medidas cautelares.

Deberá usar tobillera la mujer que ejerció como médica con un presunto título falso en General Roca

La fiscal María Celeste Benatti explicó que, durante ese período, “la mujer habría iniciado el trámite ante las autoridades competentes para la convalidación de un título (que sería apócrifo) de médica cirujana, supuestamente expedido por la Universidad de Los Andes de la República Bolivariana de Venezuela”. Así, la mujer –identificada como Mariela Fernanda Marzano, de 42 años– habría obtenido la autorización correspondiente y ejercido la medicina de manera ilegal, desempeñándose en terapia intensiva en la Clínica Roca, en consultorios privados como médica clínica, en el hospital local y presuntamente también en el Sanatorio Juan XXIII.

En ese sentido, la fiscalía atribuyó provisoriamente los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento público, uso de documento público falso y defraudación agravada contra la administración pública.

En el marco de la incipiente investigación, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante allanamientos en el domicilio de la mujer y en el de un familiar, así como diligencias en centros de salud de General Roca. También se secuestró documentación (que incluye títulos, sellos, recetarios), medicación, dispositivos electrónicos y registros vinculados a la actividad médica, que serán sometidos a pericias.

En relación con el pedido de medidas cautelares, Benatti invocó el riesgo procesal de fuga: “Durante aproximadamente seis años habría ejercido la medicina de manera ilegal, obteniendo ingresos que evidencian una determinada solvencia económica y patrimonial, lo que podría facilitar una eventual evasión de la justicia. Además, en los allanamientos se secuestraron pasaportes tanto de la imputada como de su grupo familiar”.

La fiscal continuó: “Si bien no se trata de una audiencia de juicio, resulta indispensable resguardar el proceso. Existen indicios concretos de solvencia económica; el domicilio donde reside no es alquilado y cuenta con un vehículo que también fue requisado”.

La Jueza de Garantías Natalia González consideró que el riesgo de fuga está debidamente sustentado, por lo que hizo lugar a la prohibición de salida del país. Por el plazo de seis meses, a la mujer se le impuso también fijación de domicilio y colocación de dispositivo de monitoreo electrónico para asegurar su permanencia en General Roca.

Ante la jueza, Marzano dijo haber nacido en la localidad de Allen y ser médica. Luego de disponer también la inhibición general de bienes, tanto del inmueble como del automotor (en virtud de la investigación de delitos de carácter patrimonial contra instituciones públicas y privadas), la magistrada le dijo a la imputada: “Usted debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad”.