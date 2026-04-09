Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: qué dicen las primeras pericias sobre las lesiones del chico de 4 años

La Justicia de Chubut aguarda los resultados finales de la autopsia para esclarecer la muerte de Ángel, el niño de cuatro años que falleció el pasado domingo tras ingresar sin signos vitales al Hospital Regional.

Si bien el cuerpo médico pediátrico no encontró marcas externas de violencia en primera instancia, los datos preliminares de las pericias forenses revelaron la existencia de lesiones internas en la cabeza. El hallazgo derivó en el allanamiento de la vivienda donde el menor residía junto a su madre biológica y la pareja de ésta.

El hecho ocurrió el 5 de abril, Domingo de Pascuas, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. Al llegar, el personal de salud constató que estaba en paro cardiorrespiratorio; murió horas después.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

El menor falleció tras descompensarse mientras estaba al cuidado de su madre, en medio de una conflictiva disputa por la tenencia. Debido a causales de muerte dudosas, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

Luis Cisneros, el jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, remarcó que era necesario esperar el resultado final de la autopsia para conocer la causa de la muerte. “Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acostó y cuando lo encontraron estaba sin signos vitales”, dijo en diálogo con Seta TV.

En paralelo, en la sede de la Fiscalía, los padres, separados, tuvieron una fuerte discusión que requirió la intervención de los agentes policiales.

Una disputa familiar detrás del caso

Lorena Andrade, la pareja del padre de Ángel, aseguró que el niño estaba bajo el cuidado de la madre por una decisión judicial. El pasado 4 de noviembre se decidió la revinculación del chico con su madre de nacimiento.

Según contó, en los próximos días estaba prevista una audiencia sobre el futuro de Ángel. Además, indicó que durante tres meses la madre biológica puso una perimetral que les impidió acercarse al menor tras una discusión.

En ese sentido, apuntó contra ella y sembró sospechas sobre las circunstancias de la muerte. Asimismo, dijo que el niño la consideraba su “mamá” y que lo abandonó cuando cumplió un año y medio.

“Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conozca. Él me tenía como su mamá”, afirmó a ADN Sur.

“Pocos días después de mudarse con su mamá, fue llorando al jardín anterior. Fue con hambre, fue gritando y no quería pintar ni dibujar, cosas que él disfrutaba”, afirmó.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

“Tengo grabaciones del padrastro diciendo que el nene era una carga para él porque tienen una bebé. Ella trabajaba siempre, iba al gimnasio y él se quedaba”, agregó.

Por otro lado, Andrade relató cómo fue el día de la muerte de Ángel: “Ella se fue y se quedó en su casa. Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa”, denunció.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, consideró “tremendo” el caso y afirmó que si en el caso hubo “falencias” saldrán a la luz.

“No puedo anticiparme a algo que no está en los peritajes, ni hablar con certeza de algo que todavía tiene que investigar la Justicia”, manifestó ante la prensa local.

Y agregó: “Si hubo denuncias en su momento sobre maltrato, violencia intrafamiliar, que es lo que leí en los medios, insisto, no es información oficial ni de ningún juzgado, obviamente es algo para revisar y se va a saber en poco tiempo”.

Hasta el momento, no hay detenidos por el caso. El miércoles por la noche los restos del Ángel fueron velados en la zona sur de la ciudad con la presencia de familiares y amigos.