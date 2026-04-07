Denunciaron penalmente a una falsa médica en Río Negro que ejerció durante casi seis años

El Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro presentó una denuncia penal contra una mujer acusada de ejercer la medicina de manera ilegal y de falsificar documentos públicos.

La presentación judicial, que recayó el lunes en la Fiscalía N° 4 de la localidad General Roca, sucedió a una investigación administrativa por parte de la Secretaría de Asuntos Legales de la cartera que permitió determinar que la sospechosa habría presentado documentación apócrifa para obtener su matrícula y desempeñarse en diversos centros de salud tanto públicos como privados en General Roca y Villa Regina durante los últimos cinco años y medio.

La secretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de la provincia, Natalia García, reveló en un video publicado por la propia cartera provincial en YouTube que la investigación tuvo su origen en una consulta realizada por la Clínica Roca al Ministerio de Salud.

La institución privada comenzó a tener dudas sobre la formación académica de la mujer cuando esta solicitó acceder a la especialidad en terapia intensiva con una presentación de su documentación ante la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria para obtener su registro profesional.

Ante las inconsistencias detectadas en ese proceso, la clínica inició una serie de averiguaciones que motivó la intervención inmediata de las autoridades sanitarias.

De acuerdo con los registros oficiales, la mujer se matriculó en el sistema de salud de Río Negro en agosto de 2020 durante la pandemia de Covid-19. En aquel momento, presentó un título de “Médico Cirujano” supuestamente otorgado por la Universidad de los Andes (ULA), con sede en Mérida, Venezuela, que hoy fue puesto en cuestión.

Además, la documentación incluía una presunta convalidación emitida por la Universidad Nacional del Comahue (UNComa). Asimismo, la documentación presentada contaba con la certificación de un escribano público de la ciudad de General Roca, cuya identidad se mantiene en reserva en el marco de la causa. Esta certificación contribuyó a que el trámite inicial no despertara sospechas inmediatas.

“Nos comunicamos con la Universidad del Comahue y nos informaron que no había realizado ninguna convalidación ni era egresada de esa casa de altos estudios”, indicó García al diario Río Negro. También, buscaron información en la Universidad venezolana. La respuesta fue similar.

“Nos respondieron que no tienen ningún registro de que esta persona tenga un título de médica cirujana”, señaló García, que aclaró que ese título no equivale a ejercer esa especialidad.

La funcionaria además destacó que el contexto de la pandemia facilitó el presunto engaño: “Ella no vino con un simple papelito. Tenía toda la documentación bien armada y certificada”, aseguró. “Era un momento de caos. Además, en ese tiempo las universidades estaban cerradas y no era posible verificar. Hoy todo es inmediato. De la Universidad Nacional del Comahue nos respondieron en el mismo día el pedido de información”, indicó.

Según los datos que se encontraron en la pesquisa, la mujer ejerció como médica en el sistema público de salud, pero después se fue al ámbito privado. Hasta al momento se tiene confirmado que trabajó en la Clínica Roca.

Ante la gravedad de los hechos el Ministerio de Salud, suspendió de forma preventiva la matrícula provincial de la mujer.