LA NACION relanza su edición del fin de semana con nuevas propuestas

Ideas, Economía del domingo y Comunidad de Negocios refuerzan su oferta editorial e incorporan columnistas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2019

Un nuevo fin de semana con más contenidos diferenciales, mayores opciones de lectura y más profundidad es la propuesta que se refuerza desde hoy en LA NACION.

Por ello, el suplemento Ideas, en el que se debaten los temas de fondo de la Argentina y se trazan los proyectos de largo plazo del país, comenzará a editarse los sábados. La opción de leerlo durante todo el fin de semana es también una alternativa para recuperar las reseñas y disfrutar de entrevistas a los más destacados intelectuales y pensadores de la Argentina y el mundo. Y poder acceder a un amplio abordaje de temas que van desde desde los grandes mitos nacionales hasta los textos de Santiago Kovadloff sobre aquellas cuestiones que nos atraviesan.

Con distancia y perspectiva, Ideas seguirá describiendo y analizando los conflictos políticos, sociales y culturales del siglo XXI, marcados por la velocidad de los cambios y la incertidumbre. También, ofreciendo crónicas y perfiles que rescatan el pulso del presente así como hechos y personalidades destacadas de la literatura o la cultura en general. Las ideas, las polémicas, la vida cotidiana, los libros y el trasfondo de los hechos, en un suplemento para leer en profundidad.

Comunidad de Negocios se incorpora también al sábado con el objetivo de tener una mirada de la nueva agenda económica de la mano de los emprendedores, tendencias y, sobre todo, de esa voz empresaria que volvió a la escena con nuevos protagonistas. La primera portada con las recetas de liderazgo de Mauro Colagreco es solo un ejemplo de lo que viene. También se suman los mejores artículos de Fast Company, sin dudas la revista de vanguardia en materia de innovación y negocios. A su vez, se incorpora también al cuerpo principal la columna Al margen de la semana, con la firma de Néstor Scibona. El objetivo es lograr una mirada de largo plazo sobre los problemas de hoy.

Domingo

El domingo tendrá también novedades. El suplemento de Economía llega totalmente renovado. Más secciones, más páginas y más información acorde con lo que esta Argentina de alta volatilidad exige.

La apuesta suma cada quince días a los economistas Marcos Buscaglia y Claudio Zuchovicki, con su particular mirada de la realidad. También a Santiago Bulat, con el objetivo de profundizar la visión de la economía cotidiana. La columna Alter Eco, de Sebastián Campanario, se expande. Por su parte, Silvia Stang les dará su particular mirada a las cuestiones previsionales y tributarias, mientras María Eugenia Estenssoro profundizará sobre aquellas empresas que merecen su particular lupa.

La mejor información internacional llega con la reproducción de las notas de The Economist, y crecen los diálogos de Juan Carlos De Pablo con aquellos protagonistas que signaron nuestra historia.

Otras nuevas secciones se propondrán explicar en forma clara los conceptos utilizados en el escenario económico, replicar lo más relevante de los posteos en las redes sociales y describir las claves del futuro inmediato en materia financiera.

También habrá más lugar en el cuerpo central para aquellas historias que dan oxígeno al devenir de una Argentina pendulante. Mañana, la cuarta entrega de Redes Invisibles describirá cómo un buen equipo puede lograr situaciones de superación únicas.

Sábado. Para aprovechar el fin de semana

Ideas. Saldrá los sábados para tener la opción de leerlo durante el fin de semana Fuente: LA NACION

Comunidad de Negocios. Aportará una mirada a la nueva agenda económica Fuente: LA NACION

La oferta que completa el sábado

Fuente: LA NACION

Domingo. El relanzamiento

Economía del domingo. Más secciones, más páginas y más información. Se suman las investigaciones de The Economist, y continúan las miradas de Silvia Stang y Sebastián Campanario, entre otros

Los clásicos del domingo la distribución de los suplementos

Fuente: LA NACION