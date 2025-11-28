De qué murió “Meche” Portillo, la productora de Intrusos

El equipo del programa Intrusos enfrenta la pérdida de Mercedes Portillo este jueves 27 de noviembre. La creadora de segmentos televisivos exitosos y pieza clave en el ciclo de espectáculos sufrió un cuadro irreversible de salud que terminó con su vida. Su partida golpea de cerca a los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

De qué murió “Meche” Portillo

La salud de la productora se deterioró de forma abrupta en los últimos días. Según la información médica confirmada, ingresó a una unidad de cuidados intensivos a raíz de una neumonía bilateral. Esta afección comprometió sus pulmones y derivó en el desenlace fatal pese a los esfuerzos del equipo médico por estabilizarla. La gravedad del cuadro motivó un pedido urgente de cadena de oración por parte de sus allegados horas antes de la confirmación de su deceso.

La productora de "Intrusos" murió este jueves a causa de una neumonía bilateral tras permanecer internada en terapia intensiva (Foto: Instagram @mechaline)

El legado de Mercedes Portillo

Mercedes Portillo ocupó un lugar central detrás de cámara en la industria del entretenimiento. Fue la creadora de la sección Los escandalones y acompañó a la dupla de Pallares y Lussich en diversos proyectos, quienes días atrás la importancia de su gestión, donde la definieron como la “cabeza detrás de todo” lo realizado durante los últimos seis años.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares abrieron el programa con un sentido mensaje para su productora internada

La despedida pública de Rodrigo Lussich

El periodista ratificó la noticia mediante su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un texto extenso para quien definió como una hermana de la vida. Lussich expuso el dolor por la partida de su amiga y compartió fragmentos de una carta escrita días atrás. “Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea. Voy a contarle al mundo todo lo que me enseñaste, todo lo que sos y todo lo que me diste”, redactó el conductor en su mensaje.

El posteo de Lussich en redes sociales tras la muerte de "Meche" Portillo (Instagram: @rodrilussich) (Foto: Captura de pantalla de Instagram @rodrilussich)

En el mismo mensaje, explicó que guardaba esas líneas con la esperanza de leerlas en persona y que, ante la imposibilidad, optó por hacerlas públicas como homenaje. “Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores. Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos”, expresó al cierre de su escrito. También agradeció el apoyo recibido: “Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. Sé que le llegaron y la acompañaron para un viaje sin sufrir”.

El dolor y el recuerdo de Adrián Pallares

Adrián Pallares también utilizó las redes sociales para manifestar su pesar. El conductor calificó el hecho como una injusticia y destacó las virtudes personales de su compañera. “No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobre todo amiga de sus amigos”, escribió en Instagram.

El sentido posteo de Adrián Pallares en Instagram (Foto: Instagram @adrianpallares)

El periodista rememoró el último encuentro que compartieron el sábado anterior, donde los tres cenaron y recordaron anécdotas hasta la madrugada. “Nadie pudo pensar en ese momento, que sería la última de los tres juntos”, lamentó. Pallares valoró el rol de contención que ella ejercía: “Gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida. Gracias por tu amor a la pelea y a darlo todo y a no rendirte por nada”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.