La Noche de Intendentes 2026: Rosario reunirá por primera vez al mayor cónclave municipalista del país

Rosario será el próximo 13 de mayo la sede de La Noche de Intendentes, el encuentro que desde 2022 organiza la Red de Innovación Local (RIL) y que se ha convertido en la cita más convocante del municipalismo argentino. La edición 2026 reunirá, según anunciaron los organizadores, a más de 1000 referentes del sector público, privado y de la sociedad civil, con representación de más de 400 ciudades y cerca de 90 empresas y organizaciones.

La elección de Rosario tiene una carga simbólica particular. Llega pocos meses después de que la ciudad promulgara su autonomía municipal, el 3 de diciembre de 2025, en sintonía con la nueva Constitución provincial, y coincide con un momento de fuerte debate sobre el rol de los gobiernos locales, en el marco del reclamo transversal que el Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales (Cofein) elevó a la Nación por la caída de la coparticipación y el retiro de programas federales.

El anfitrión será Pablo Javkin, que transita su segundo mandato tras la reelección de 2023 y llega fortalecido por la sanción de la autonomía, uno de los reclamos históricos de la ciudad. Junto al gobernador radical Maximiliano Pullaro, el intendente sostiene un plan de seguridad que mostró resultados en dos años consecutivos de baja de homicidios en Rosario —de 260 en 2023 a 90 en 2024 y 112 en 2025, cifras que se ubican por debajo de la mitad del pico de la crisis narco—, una agenda que la cena permitirá exhibir ante pares del resto del país.

A la vez, Javkin es una de las voces más activas del Cofein. En la cumbre de Paraná del 31 de marzo remarcó que de lo que Rosario genera en IVA, Ganancias e Impuestos a los Combustibles apenas retorna el 7% al municipio y denunció que los intendentes están cubriendo funciones —como medicamentos oncológicos, infraestructura vial y transporte— que la Nación dejó de atender. Recibir el evento lo posiciona también como articulador entre jefes comunales de distintos signos políticos, en un escenario donde el municipalismo busca afirmarse como un tercer actor frente a la Casa Rosada y los gobernadores.

El evento tendrá dos momentos centrales. A las 17 se realizará por primera vez la Entrega de Premios RIL, que reconoce con certificaciones y sellos a equipos de gobierno destacados por su innovación y eficiencia. A las 20 comenzará la cena, organizada en mesas público-privadas temáticas —ciudades del conocimiento, turísticas, industriales, portuarias, biotecnológicas y agrotecnológicas— concebidas como pequeños ecosistemas de articulación. El 14 de mayo se sumará una jornada con visitas a políticas destacadas de la gestión rosarina.

La Noche de Intendentes nació en septiembre de 2022 en La Rural, en Buenos Aires, donde reunió a más de 700 referentes públicos y privados, entre ellos unos 200 intendentes de todo el arco político, con la presencia del entonces ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. En esa edición, Martín Llaryora, por entonces intendente de Córdoba, recibió el premio Ciudad Inspiradora, y Jesús María —con Luis Picat a la cabeza— fue la primera ciudad en obtener la certificación RIL Ciudad Eficiente.

La segunda edición, en marzo de 2024, trasladó el evento fuera de Buenos Aires por primera vez: Córdoba reunió a unas 800 personas —intendentes, equipos de gobierno y referentes privados— en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial, con Llaryora ya como gobernador y Daniel Passerini como anfitrión local.

RIL, fundada en 2014 y dirigida por Delfina Irazusta, se presenta como una asociación civil apartidaria. El encuentro —de inscripción previa, sin costo y con cupos limitados— busca impulsar conversaciones de mediano plazo entre intendentes, empresas y universidades, en un ámbito que comienza a competir en relevancia dentro de la agenda política con los foros tradicionales de gobernadores.