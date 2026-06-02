La ONU alerta de la inminente llegada de El Niño este verano boreal

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió este martes que hay un 80% de probabilidad de que se desarrolle un episodio de El Niño entre junio y agosto, lo que aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses.

En su última actualización, el organismo prevé un “episodio al menos moderado, e incluso fuerte” de este fenómeno climático de alcance global.

“Hay un 80% de probabilidad de que se establezca un episodio de El Niño entre junio y agosto de 2026”, señaló la OMM en un comunicado. También estimó que “las probabilidades de que se mantenga al menos hasta noviembre rondan o superan el 90%”.

El Niño —y su fase opuesta, La Niña— es una variación natural del clima que provoca cambios marcados en la temperatura de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Ese proceso altera la circulación atmosférica a nivel mundial y puede generar fenómenos extremos en distintas regiones.

Entre fines de abril y mediados de mayo, la temperatura superficial del mar en la zona centro-oriental del Pacífico ecuatorial se acercó a los valores que caracterizan este fenómeno. Según la OMM, este aumento estuvo impulsado por temperaturas “excepcionalmente elevadas” debajo de la superficie, que superaron en más de 6 °C los promedios estacionales.

“Debemos prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, que agravará la sequía y las lluvias intensas, y aumentará el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en los océanos”, advirtió la secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo.

El Niño se caracteriza por el incremento de la temperatura superficial en el centro y el este del Pacífico ecuatorial. Suele producirse cada dos a siete años y tiene una duración de entre nueve y 12 meses.

El último episodio, registrado entre 2023 y 2024, convirtió a esos años en los más calurosos desde que existen mediciones.

Este fenómeno cíclico impacta en cadena sobre el clima global durante varios meses.

“Emergencia climática”

Para el período junio-julio-agosto, la OMM prevé condiciones que favorecen un predominio de temperaturas por encima de lo normal en casi todo el planeta, con un riesgo adicional de estrés térmico, sequías en algunas regiones y fenómenos extremos como inundaciones o sequías severas.

El organismo recordó que distintos centros regionales proyectan precipitaciones por debajo de lo habitual durante la temporada de lluvias (junio a septiembre) en el Cuerno de África, un monzón más débil en el sur de Asia y condiciones más cálidas y secas en Centroamérica.

Durante el verano del hemisferio norte, las aguas cálidas asociadas a El Niño también pueden favorecer la formación de huracanes en el Pacífico central y oriental, mientras que tienden a limitar su desarrollo en el Atlántico.

“Todos debemos tomar conciencia de la urgencia climática que representa esta situación”, alertó el secretario general de la ONU, António Guterres, en un mensaje difundido en video.

“Las condiciones de El Niño van a echar más leña al fuego de un planeta que ya se está calentando. Los impactos serán más intensos y se sentirán mucho más lejos, cruzando fronteras a gran velocidad”, agregó.

Guterres volvió a reclamar la necesidad de “poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles”.

Según la OMM, no hay evidencia concluyente de que el cambio climático esté aumentando la frecuencia o la intensidad de los episodios de El Niño.

Con información de la agencia AFP.