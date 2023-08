escuchar

LA PLATA.– Amaneció con lluvia en esta capital y la pesadilla no terminó. Las familias evacuadas ayer por las inundaciones no tuvieron tiempo de secar sus cosas aún, solo evaluar las pérdidas en los hogares al volver a casa, donde se mojó todo: pisos, ropa, camas, sillas, mesas. Todo quedó arruinado.

Solo 354 personas durmieron en centros de evacuados en distintos puntos de la provincia: 285 en esta capital; 24 en Quilmes; 45 en San Isidro; y cinco en Exaltación de la Cruz, según informó Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. Pero se espera que regresen a sus hogares en estas horas. Porque este mediodía, finalmente apareció tibio el sol.

Pero miles de familias víctimas que no dejaron sus hogares por miedo a los robos o a las pérdidas materiales intentan poner en orden sus casas, golpeados por la tragedia, una vez más. Tal como sucedió en 2013.

Según se informó desde el municipio y el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, no hubo muertos relacionados directamente con la inundación. Sin embargo, mientras ocurrieron los anegamientos, una mujer fue hallada sin vida en su casa de El Peligro, ayer, tras sufrir una descompensación cardiorrespiratoria. Según dijeron fuentes de la municipalidad de La Plata a LA NACION, cuando entraron los bomberos y la ambulancia a asistirla la encontraron muerta por lo que habría sido un incidente cardíaco y lo desvinculan de la inundación. La mujer fallecida se llamaba María Sánchez, de 63 años, y tenía Epoc, diabetes y era insulina dependiente, precisa el parte médico.

No alcanza para secar el agua acumulada por los 150 milímetros de lluvia en los barrios periféricos. No alcanza para secar los muebles que se mojaron. No alcanza para poder ventilar las casas con olor a barro y putrefacción luego de que el líquido pestilente subiera hasta casi un metro, en los barrios más complicados. No alcanza.

Pese a que pocos durmieron en centros de evacuados, miles resistieron en una batalla desigual contra masas de líquido sucio que invadió todo y arrastró ilusiones y dejó golpeados a las víctimas de una inundación que volvió como un fantasma recurrente asaltar en la madrugada.

“LLoraban, la gente no quería salir: rompieron el asfalto en 117 y 609 para que corra el agua. Ahí empezó a circular un poco el líquido negro. Se te partía el alma”, dijo Ana María Benítez, del barrio Villa Elvira.

A la deriva, y con todo el dolor de haber sido emboscados una vez más, los inundados que sí se trasladaron ayer regresan hoy a sus hogares esperando recibir colchones, productos de limpieza, ropa blanca, frazadas, ropa para los niños, alimentos. Todo para emprender la tarea de volver a empezar.

Alerta extrema

El gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró “alerta extrema” ayer a la tarde por el fuerte temporal de lluvia y granizo que afectó con particular virulencia al área metropolitana de Buenos Aires y a la región capital, donde cientos de personas quedaron atrapadas en sus hogares con hasta un metro de agua.

La inundación afectó ayer con especial ímpetu a los barrios de la periferia de La Plata, pero también azotó a Berisso, Quilmes, La Matanza y Tigre en el Gran Buenos Aires. Los municipios de Maipú y Villa Gesell, en el interior de la provincia, se suman al listado de distritos complicados por el agua.

La municipalidad dispuso tres centros de evacuación en 137 y 63 (Los Hornos); 7, entre 77 y 78 (Villa Elvira), y 517, entre 171 y 172 (Melchor Romero).

“Tuvimos complejidades pero la gente ya empieza a volver a su casa”, dijo Marcelo Leguizamón, titular del comité de emergencia municipal. “Desde la madrugada del jueves estamos asistiendo”.

La ciudad capital de la provincia de Buenos Aires estuvo anegada gran parte del día de ayer, tras acumularse 150 milímetros de agua desde la madrugada del jueves.

A las precipitaciones, anoche se sumó la caída de granizo y cientos de familias vulnerables instaladas en las inmediaciones de los arroyos El Gato, Regimiento Maldonado y Pérez se encontraron con el agua dentro de sus hogares.

En la periferia, grandes masas de agua circulan arrasando todo a su paso: barrios enteros afectados. Las más castigadas fueron las zonas circundantes a Villa Elvira, Melchor Romero, Barrio Futuro y Los Hornos.

Donde antes había calles, hoy todavía hay charcos de agua sucia que enloda todo a su paso.

“Los 150 milímetros de agua caída duplica el promedio mensual de lluvias”, se informó desde la municipalidad de La Plata. El gobierno local afirmó que en los barrios afectados trabaja personal de la Cruz Roja, de Seguridad y Espacios Públicos, y la Agencia de Seguridad Vial.

