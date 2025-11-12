La reacción de familiares de Once por la condena a De Vido y el incidente del Sarmiento: “Nunca sabés qué va a pasar”

“A los familiares de la tragedia de Once siempre nos explota la bomba en la mano: arriba de un tren nunca sabes qué va a pasar”. Esas palabras le pertenecen a Elisa Ojeda quien, en aquella fatídica mañana del 22 de febrero de 2012, perdió a su sobrino Carli, de 32 años. En comunicación con LN+, la mujer hizo referencia al descarrilamiento de una formación del tren Sarmiento, ocurrido el martes, y también a la confirmación de la condena contra Julio De Vido. “Desde ayer hay más justicia y un corrupto menos”, sentenció.

Elisa Ojeda, familiar de victima de la tragedia de Once

“Estábamos hablando en el grupo de WhatsApp de los familiares de la tragedia de Once cuando nos enteramos de la confirmación de la condena contra De Vido y del accidente del tren Sarmiento en Liniers, fue casi simultáneo”, relató Ojeda.

Sobre la nueva situación judicial del exfuncionario kirchnerista, la mujer sostuvo: “Aún sabiendo que desde ayer hay un corrupto menos, el dolor te remueve, vuelve y sale. Esta condena es como cerrar un círculo: la necesitábamos“.

Elisa Ojeda en diálogo con LN+

Aún con la paz de una novedad de ese calibre, Ojeda remarcó: “Si bien se dice que la justicia que tarda tanto no es justicia, tampoco sana. Te va deteriorando y lastimando el cuerpo. Para muchos de nosotros, lo de De Vido llega tarde“.

Pasan los años y el dolor persiste

Como quien recuerda la escena de una película de terror, Ojeda evocó: “Cuando ocurrió la tragedia de Once, Cristina Kirchner le dijo a mi hermana en la cara que la la muerte de Carli era un poco responsabilidad de él, por querer bajar primero. Porque por ese entonces una de las cosas que se decía era que todos estaban amontonados adelante para descender rápido".

En la tragedia de Once fallecieron 52 personas Leonardo Zavattaro - Télam

Consultada sobre qué fue lo que ocurrió ese día, la mujer analizó: “Sobre Once todavía no me queda claro si fue un error humano u otra cosa. Lo único que sé es que hace dos días conversaba con un estudiante y yo le dije: “Hoy soy abuela, pero siento que aún ese tren no está preparado para que yo sienta la tranquilidad de que algún día mi nieto pueda subirse”.

"Un día me prometí que justicia sería el día que todos podamos viajar y llegar a casa en paz. Pero lo que vimos ayer con el descarrilamiento del Sarmiento me hizo pensar en que hoy no sabemos cómo seguir”, subrayó en su intercambio con LN+.

“Para mí, desde aquella mañana de 2012, nada cambió”, concluyó Ojeda.