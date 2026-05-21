Un anillo de sol en pleno día: el espectacular eclipse que llegará en 2027 y ya revoluciona dos provincias patagónicas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Chubut y Río Negro sumarán el próximo verano un atractivo que las volverá irresistibles para miles de amantes de la astronomía en todo el mundo: el sábado 6 de febrero de 2027, al mediodía, se producirá un eclipse solar anular, es decir, la Luna transitará por delante del Sol sin llegar a cubrirlo completamente. Estas dos provincias patagónicas tendrán unas de las vistas más privilegiadas del fenómeno.

“La alineación de la Luna y el Sol no es observable desde toda la Tierra, por lo que solo las personas ubicadas dentro de una franja de unos 300 kilómetros de ancho podrán ver el eclipse en forma anular, con la Luna ‘ingresando’ completamente dentro de la superficie del Sol. En caso de estar al norte o al sur de dicha franja, verán un eclipse parcial. Cuanto más cerca de la zona de anularidad se encuentren, verán una mayor proporción del Sol cubierto. Quienes estén aún más lejos de la franja no observarán el fenómeno”, indicó Diego Galperín, profesor de la Universidad Nacional de Río Negro y coordinador del Grupo Astronómico Osiris.

El eclipse anular será observable entre las líneas rojas. La línea azul indica los lugares donde la anularidad durará más: fuera de esa zona el eclipse se verá parcial (gentileza Grupo Osiris)

Como la Luna se va moviendo de oeste a este en el cielo debido a su giro en torno a la Tierra, se la observará transitar de izquierda a derecha por delante del Sol. Del mismo modo, Galperín explicó que la zona de observación del eclipse también irá corriéndose sobre la superficie terrestre, haciendo que el eclipse sea visible primero al oeste de la Argentina y luego en las localidades ubicadas hacia el este (incluso en Las Grutas, Viedma, Bahía Blanca, Mar del Plata y todas las playas bonaerenses).

Dentro de la región de la Patagonia, la Comarca Andina será uno de los sitios donde se podrá observar el eclipse solar anular, especialmente en las localidades de El Bolsón, Trevelin y Esquel como epicentro.

Detalles del eclipse

El último eclipse anular visible en la Argentina fue el 2 de octubre de 2024. Según detalló Galperín, el próximo 6 de febrero, el tránsito de la Luna por delante del Sol durará unas 3 horas en total, aunque la etapa de anularidad será de unos 7 minutos como máximo, en los que se observará el anillo brillante en torno a la Luna.

Diagrama que muestra la ilustración de un eclipse solar en la Tierra (Foto: FreeP¡CK)

“En esos minutos será muy pronunciado el descenso de la luminosidad y la temperatura, e incluso es posible que se levante algo de viento, percibiéndose el cielo como si fuera un atardecer en pleno día, pero sin la presencia de los característicos colores rojizos”, afirmó el experto.

En Piedra Parada, la hora de máximo eclipse será a las 11.59 del 6 de febrero de 2027, mientras que en El Bolsón será a las 11.56, con un 85,7% del disco solar oculto.

La vista privilegiada que tendrán estas zonas patagónicas ha generado una gran oferta turística alrededor del fenómeno. En Trevelin, por ejemplo, se ofrecerán varias alternativas para los viajeros. “Esto no es solo un evento astronómico. Es una experiencia completa. Nuestro destino contará con campamentos astronómicos para vivir el eclipse en comunidad, rodeado de naturaleza y cielos despejados, junto a guías y aficionados apasionados por el cosmos”, señalaron desde la entidad turística de la localidad chubutense, que se destaca por las propuestas de astroturismo.

La propuesta de glamping tribal incluye una estadía de 3 días

“Los eventos requieren muchos meses de preparación por la logística que demandan. Ya hay muchas reservas de turistas internacionales y también habrá mucha gente que defina su viaje más sobre la fecha”, dijo el guía especializado Pablo Gerez, fundador de la empresa Chubut Explorers, durante la presentación sobre el eclipse que el municipio de Esquel realizó en la Casa del Chubut de Buenos Aires. Se calcula que esa provincia recibiría 30 mil visitantes atraídos por el fenómeno natural, y la Comarca Andina concentraría entre 10 mil y 12 mil de esos viajeros.

Eventos, campamentos y glampings

En Chubut ya hay cinco campamentos astronómicos confirmados para el 6 de febrero, y es probable que después de julio se agreguen algunos más. Se trata de propuestas específicas para el día del eclipse. Chubut Explorers y el lodge La Floral, a 10 km de Trevelin, proponen el Campamento Astronómico Galileo Galilei, una experiencia guiada que incluye brunch, telescopios de alta potencia con filtros solares certificados, charlas especializadas y un kit de observación exclusivo para cada participante.

En el establecimiento Margherita —a 20 km de Esquel y, según afirma Gerez, “en el centro mismo de la línea del eclipse”—, se montará otro campamento astronómico que brindará distintos servicios así como el acompañamiento de guías de turismo. Otra experiencia –solo para 24 personas– estará disponible en los viñedos y la bodega Cielos de Gualjaina, que incluirá recepción gastronómica, degustación de vinos, observación guiada del eclipse y almuerzo completo. Y en Pueblo Carao, a 5 km de Esquel, también crearon una experiencia que incluye gastronomía.

El Glamping Tribal en Arroyo Pescado será una experiencia inmersiva y boutique creada para que 60 personas vivan el eclipse anular en plena estepa

En tanto, la agencia Grado 42, con sede en El Bolsón, por ejemplo, ideó una propuesta que permitirá ver el eclipse en La Caldera de Gualjaina, una zona cercana al Área Natural Protegida Piedra Parada, en el valle del Río Chubut. La idea, detallan, es que cada turista “viva el eclipse desde el punto exacto de mayor precisión astronómica y con todo el equipamiento necesario”. Aseguran que La Caldera es el “punto exacto donde la oscuridad será perfecta” para observar el acontecimiento.

Algo más al sur, en el Arroyo Pescado, la agencia Esencia Patagonia ofrecerá un Glamping Tribal en el que 60 huéspedes podrán participar durante 3 días y 2 noches de diversas actividades, como yoga, meditación, experiencias Wim Hof, trekking contemplativo, cabalgatas, arquería, clínicas de arte, terapias holísticas, charlas inspiracionales, música en vivo y experiencias gastronómicas inmersivas.

“Además, contarán con accesos preferenciales y espacios exclusivos dentro del Festival Eclipse Patagonia 2027 para vivir el eclipse anular desde una experiencia privilegiada”, señalaron los organizadores. Cada participante del festival recibirá un kit ceremonial personalizado con elementos diseñados para acompañar el ritual de la Tierra (experiencia colectiva de conexión con la naturaleza), el ritual de la Luna (espacio introspectivo acompañado de instalaciones lumínicas, espejos y dinámicas sensoriales) y el ritual del Sol (ceremonia central durante el eclipse anular). La experiencia también contará con instalaciones artísticas, así como con la participación de astrónomos y astrólogos que acompañarán la interpretación científica y simbólica del fenómeno.

Astroturismo en el lodge La Floral, en Trevelin.

Asimismo, Esencia Patagonia ideó un Glamping Antropológico inspirado en la cosmovisión, las formas de habitar y las tradiciones del pueblo tehuelche. La propuesta incluirá “toldería tehuelche y espacios de encuentro comunitario, shows de música tribal, experiencias sonoras inmersivas, talleres de pintura con pigmentos y plantas nativas”, entre otras actividades. En tanto, la experiencia “Boda bajo el eclipse” permitirá que las parejas celebren su unión en un entorno natural único durante el evento astronómico.

Además, en los dos días previos, el Grupo Astronómico Osiris organizará las Jornadas Eclipse Solar Anular 2027 (JESA 2027) en El Bolsón. El objetivo es prepararse para la observación del eclipse y generar un ámbito de encuentro para todos los aficionados que llegarán a la región para la visualización de este trascendente fenómeno natural.

El evento contará con la participación de disertantes destacados e incluirá la entrega de anteojos para ver el eclipse, además de un sorteo. Los cupos son limitados y la inscripción a las jornadas comenzará en julio. Como el eclipse solar coincidirá con el fin de semana largo de carnaval, desde Osiris recomiendan organizar con tiempo el viaje y la estadía.