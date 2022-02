La reacción de padres, directivos y expertos al nuevo protocolo educativo nacional anunciado por Alberto Fernández

El Gobierno nacional presentó esta mañana el nuevo protocolo educativo nacional, denominado “Aula Segura”, de cara al inicio del nuevo ciclo lectivo, que comenzará el próximo 2 de marzo en casi todos los distritos del país. Desde la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández presentó las medidas de prevención del Covid-19 en las escuelas, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Educación, Jaime Perczyk; y representantes de ambas áreas de las 24 jurisdicciones.

Las novedades principales serán la eliminación de las burbujas y el mantenimiento del uso del barbijo en espacios cerrados desde el primer grado.

“Estamos muy de acuerdo con el protocolo anunciado esta mañana. No queremos que exista ninguna limitación para la presencialidad plena, que debe regir en toda la República Argentina, después de dos años de pandemia. Por supuesto, manteniendo los cuidados”, señaló a LA NACION el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita.

Y agregó que “es básico para una presencialidad cuidada” el mantenimiento del uso del barbijo, la ventilación cruzada y la higiene constante del ambiente y las manos.

Desacuerdo en el uso del barbijo

Por otra parte, Victoria Baratta, cofundadora de la red Padres Organizados, coincidió en la importancia de la ventilación y las medidas de higiene para reducir la circulación del virus, pero se mostró en contra del uso del barbijo. “No me parece justo para los chicos, porque son dañinos para su salud integral y dificultan el desarrollo de su lenguaje. Los chicos fueron y son los menos afectados por el virus, más ahora con la vacunación, y les seguimos exigiendo que nos cuiden a los adultos, cuando en realidad debe ser al revés”.

E insistió: “En los restaurantes y reuniones sociales no se usa el barbijo, pero sí se exige en la escuela. Considero que no debería ser obligatorio para los menores de 15 años”.

Joaquín Gardel, integrante de Padres Organizados en la provincia de Buenos Aires, opinó que el anuncio del nuevo protocolo no es una sorpresa, pero sí una desilusión. “El protocolo en las escuelas sigue siendo muy restrictivo con respecto al resto de actividades de la sociedad”, agregó.

Con “muy restrictivo” se refiere, por ejemplo, al uso del barbijo dentro de las aulas. “Los chicos no son población de riesgo en este virus y los maestros son uno de los grupos más vacunados de la sociedad. Además, la vacunación, incluso con la variante ómicron, está demostrando que reduce la gravedad y los chicos pierden mucho sin poder liberarse del barbijo”, añadió, aunque valoró como positivo la eliminación de las burbujas.

Gardel también señaló una “discriminación” en las medidas de aislamiento por casos positivos: “La diferenciación entre un niño vacunado y uno no vacunado en el aislamiento es en la práctica igual que el pasaporte sanitario. La vacuna, hoy por hoy, no es obligatoria y hay que ver cómo se implementa esta medida, para no vulnerar la protección de datos personales.

Respecto de la eliminación de las burbujas, Zurita lo valoró positivamente: “El año pasado, con los protocolos jurisdiccionales implantados, se interrumpieron mucho las clases y fue engorrosa la vuelta a la normalidad en los casos en los que había un positivo. Con el alto porcentaje de vacunación que presenta el país, la mirada debe estar puesta en poder mantener una escuela con clases todos los días y poder dejar atrás lo que hemos vivido estos dos años”.

Además, señaló que desde que se retomó la presencialidad en las aulas, en varios colegios privados de la Provincia de Buenos Aires se realizaron reformas para adaptar el espacio a las medidas vigentes. “Hemos adquirido también medidores de dióxido de carbono, para medir la calidad del aire y valorar cómo está la situación del aire en cada aula. Se hizo mucha inversión para adaptar los espacios y ahora esto va a dar mayor seguridad a las familias en el desarrollo de las clases”, contó.

Sin embargo, el secretario de Aiepba cuestionó la exigencia del pase sanitario para los alumnos y docentes en las provincias de Santa Cruz y Formosa. “No es conveniente. Apoyamos la vacunación, pero la decisión está en cada familia. El acceso al sistema educativo tiene que ser garantizado para todos los niños”, aseveró.

Noticia en desarrollo