La reacción del club de rugby ante el video de su profesor golpeando a un hombre en una pizzería de Córdoba

El aberrante episodio de violencia ocurrido el pasado viernes por la noche en una pizzería de Córdoba, donde un profesor de rugby agredió brutalmente a un cliente hasta dejarlo inconsciente bajo la acusación de haber mirado a su mujer, generó una fuerte repercusión institucional. Ante la viralización de las imágenes y la gravedad de los hechos, el Club Universitario de Córdoba emitió un comunicado oficial para repudiar lo sucedido y manifestar su postura respecto al accionar del integrante de su staff.

Desde la Subcomisión de Rugby de la entidad expresaron su “profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física ocurrido recientemente, en el que se vio involucrado un integrante de nuestra institución”. Asimismo, el texto comenzó haciendo hincapié en el factor humano: “En primer lugar manifestamos nuestra solidaridad con la persona agredida y hacemos llegar nuestro acompañamiento a ella y a su familia, deseando su pronta recuperación”.

El comunicado del club ante la agresión viralizada de su profesor

El ataque, que dejó a la víctima identificada como Mauro con una fractura en el piso y en la pared medial de la órbita izquierda tras recibir múltiples golpes de puño y una patada en el piso, desató la inmediata reacción dirigencial en resguardo de los valores que promueve el club. “Como institución, repudiamos toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia que promovemos a través del deporte”, remarcaron con firmeza en el escrito.

El video del momento de la agresión

En la misma línea, las autoridades confirmaron que ya se encuentran evaluando sanciones ejemplares. “Ante la gravedad de lo sucedido, la Subcomisión y las autoridades del Club ya se encuentran reunidas y evaluando los pasos a seguir para definir con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan, actuando con el rigor y la transparencia que la situación amerita”, detallaron.

El hecho se desencadenó cuando Mauro, que se encontraba cenando y esperando su pedido en el local, levantó la vista de su teléfono al notar el ingreso de comensales. El agresor interpretó la mirada como un acto “degenerado”, lo amenazó de muerte al retirarse y luego regresó para propinarle una golpiza impiadosa, mientras su pareja observaba sin intervenir. Tras radicar la denuncia policial y ser atendido en un centro de salud, el damnificado señaló su desconcierto ante la total frialdad con la que la pareja se retiró del lugar.

Por lo pronto, desde la institución universitaria cerraron filas en torno al repudio social y reafirmaron su postura de tolerancia cero frente a actos de esta naturaleza: “Reafirmamos nuestro compromiso con un ámbito deportivo seguro, respetuoso y libre de violencia”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.