La salud del Papa: qué es un adenocarcinoma pulmonar, cómo se trata y qué pronóstico tiene

El Vaticano informó hace instantes que el nódulo pulmonar que se le extirpó al Papa es un adenocarcinoma, que es tipo tumoral más frecuente y con mejor expectativa pronóstica frente a los tratamientos con respecto a otras lesiones malignas.

Ahora, tras la cirugía, el estudio patológico terminará por aportar el resto de la información necesaria para proyectar el enfoque terapéutico a seguir.

El papa León XIV Alberto Pizzoli - POOL AFP

La intervención en el Hospital Universitario Agostino Gemelli duró alrededor de 90 minutos y estuvo a cargo de Stefano Margaritora, jefe de la Unidad Cirugía Torácica de ese centro. “El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones”, se informó oficialmente a través de un parte médico.

La resección de la lesión, que estaba ubicada en el pulmón derecho, incluyó el lóbulo inferior, una práctica habitual en estos casos para asegurar que no queden células tumorales en el tejido sano. La cirugía fue con una técnica mínimamente invasiva, asistida por video.

“El examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas prequirúrgicas”, continuó el comunicado del hospital.

Son esas pruebas previas por biopsia, seguramente a partir de un estudio por imágenes del control de rutina en el que se detectó la lesión pulmonar, las que guiaron el plan quirúrgico en un estadio inicial de la enfermedad.

Antecedentes

Para Elías Hurtado Hoyo, cirujano torácico argentino y miembro emérito de la Academia de Medicina de Francia, las decisiones del equipo médico papal al momento fueron “correctas”. En diálogo con LA NACION, señaló que los próximos siete días que León XIV pasará internado son claves para conocer cómo progresa su rehabilitación. Incluida su agenda prevista.

“Hasta esta mañana, el Papa tenía cáncer en el cuerpo. Ahora, no. Esta es una muy buena noticia: permite, desde el punto de vista clínico, razonar distinto y con otros tiempos. Uno de esos puntos a considerar es la rehabilitación”, señaló.

El diagnóstico histopatológico terminará de proporcionarle al equipo tratante toda la información sobre el adenocarcinoma para plantear en un ateneo con los referentes de cirugía, neumonología y oncología, entre otras especialidades que se puedan sumar a partir de esos resultados, cuál será el enfoque terapéutico a seguir y más allá del seguimiento en estos casos.

El Papa, el domingo, cuando anunció que sería operado de un nódulo en el pulmón Gregorio Borgia - AP

“La recuperación en estos siete días de internación indicará cómo es la curva de rehabilitación. En una semana, sabremos si viene o no al país”, indicó Hurtado Hoyo, que ya utilizaba la técnica asistida por video en la década del 90 en el país.

El viaje a América del Sur

Sobre el viaje que tiene previsto el Papa por la región, consideró que “es muy agotador”. Hay programados 14 vuelos en el itinerario. Un segundo punto a considerar es que la agenda incluye visitas a lugares en altura en Perú, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, como remarcó.

“Si la rehabilitación esa semana avanza sin complicaciones, quizás los organizadores pueden revisar las actividades para no sobrecargarlo”, dijo Hurtado Hoyo, que también es presidente de honor de la Asociación Médica Argentina y profesor titular consulto de Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En 1991, ante 300 cirujanos invitados de todo el mundo, operó con una técnica desarrollada con su equipo, más conservadora, para tumores pulmonares grandes en el Hospital Regina Elena, en Roma, uno de los centros europeos referentes en oncología.

Noticia en desarrollo