La sorpresa de un científico que participa de la expedición por el Mar Argentino: “Es increíblemente inesperado”

“Esto es increíblemente inesperado. Ha sido una explosión más que en cualquier otro lugar. Hemos batido el récord de audiencia y de visualizaciones”, afirmó Tomás Luppi, Director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), dependiente del Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata que participa de la exploración del lecho marino argentino.

Según Luppi, este éxito representa una oportunidad única “de mostrar lo que hacen, para mostrar la capacidad científica argentina para hacer proyectos de nivel internacional”.

Los descubrimientos son notables. El equipo está encontrando no sólo especies que no habían sido descriptas para esta zona del Atlántico, lo que ayuda a comprender las conexiones en el fondo marino, sino también organismos que serían completamente nuevos.

“Se está encontrando lo que se supone son especies desconocidas, especies nuevas para la ciencia, muy importantes porque es darles identidad a esas especies”, enfatizó.

Y agregó: “Además, se están tomando muchos otros datos, de sedimentos, muestras de agua, y con todas esas cosas se hace mucho más análisis no solo arriba del barco sino en tierra”.

En ese sentido, auguró nuevos descubrimientos en base a toda la información marina que está recolectando el ROV SuBastian (Vehículo Operado Remotamente), un sofisticado robot capaz de capturar imágenes submarinas en ultra alta definición, manipular objetos con gran precisión, con internet y con capacidad de transmitir información en tiempo real.

“Se está haciendo algo mucho más integral. Piensen que las imágenes que vemos en la tele es una pequeña parte de toda la información que se está recolectando, es una parte importante pero mínima”.

6 de agosto: paro de científicos del Conicet

Este logro científico, que se desarrolla en un cañón submarino ya explorado en campañas previas en 2012 y 2013, se erige en un contexto de profunda crisis que derivará en un paro y vigilia el próximo 6 de agosto de los científicos del Conicet.

Luppi fue contundente al describir la situación actual del organismo que formó a los protagonistas de esta hazaña. “El sistema científico está totalmente desfinanciado, no solo los salarios casi en su totalidad. Nos vemos muy afectados”.

Videos capturados por la expedición del Conicet

“Los becarios y los investigadores más jóvenes realmente no pueden vivir. Hace casi un año y medio que no recibimos fondos para trabajar, hay muchos científicos que están sacando dinero de su bolsillo para poder seguir trabajando. Hay mucha gente que se está yendo porque no puede desarrollar su trabajo”, recriminó.

Y explicó la importancia de la inversión estatal a la ciencia: “Uno dice eh pueden hacer de todo, Esta campaña (expedición) es una isla perdida en un océano bastante complejo. Nosotros podemos acceder a través del financiamiento externo y lo hacemos, sin embargo todos científicos que están arriba del barco se han formado en el Conicet y todas las campañas previas también han sido financiadas por el sistema científico estatal, con lo cual si no hubiesen tenido eso, tampoco habría podido este financiamiento y lugar en este barco”.