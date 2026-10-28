La UBA le otorgó el título “Doctor Honoris Causa” al papa León XIV

Primero fue Lionel Messi. Ahora le llegó el turno al Papa. Esta tarde, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió por unanimidad otorgar su máximo título honorífico al papa León XIV, Robert Francis Prevost, que visitará la Argentina en menos de dos semanas.

La resolución sorprendió y fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA destaca que más allá de su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y de máxima autoridad de la Iglesia católica, León XIV “se ha constituido en un referente de alcance mundial, cuya voz interviene en algunos de los principales debates que atraviesan a las sociedades contemporáneas”.

El comunicado que fue difundido en las últimas horas advierte que “desde el inicio de su pontificado, ha abordado cuestiones centrales como la desigualdad y la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental, las transformaciones tecnológicas y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, los conflictos armados y la construcción de la paz, la convivencia democrática y la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo entre distintas tradiciones culturales y religiosas”, se señala.

Esta amplitud de preocupaciones trasciende el ámbito estrictamente religioso y sitúa su pensamiento y su acción en el centro de debates de profunda relevancia social, política, cultural y académica.

Según se explicó, el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa constituye no solamente un reconocimiento a la persona de León XIV, sino también una expresión del valor que la Universidad de Buenos Aires atribuye al diálogo académico, cultural e interreligioso como instrumento para comprender y abordar los grandes desafíos del presente.

León XIV con el presidente del CIN, Franco Bartolacci Gentileza CIN

Desde la UBA destacaron: “Adquiere particular relevancia su concepción del diálogo como herramienta para la construcción de consensos y para el reconocimiento de la dignidad de quienes piensan, creen y viven de manera diferente.”

El comunicado agrega: “Por todo esto, la Universidad de Buenos Aires, como institución pública de referencia en la producción de conocimiento, reconoce entre sus principios fundamentales la diversidad de ideas, la libertad de pensamiento y el intercambio fecundo entre perspectivas plurales. Asimismo, ha otorgado históricamente un lugar relevante al diálogo con personalidades cuya trayectoria y pensamiento han tenido una gravitación significativa en la vida social, cultural e intelectual de las sociedades contemporáneas”.

Finalmente, la resolución destaca que su “compromiso con la paz internacional, sus contribuciones al diálogo entre diferentes culturas y religiones y su labor en favor de la promoción de la dignidad humana y de la construcción de sociedades más inclusivas constituyen méritos excepcionales” que la UBA entiende oportuno reconocer.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades de la UBA mantendrán un encuentro con el sumo pontífice para hacerle entrega del título de “Doctor Honoris Causa”, durante su visita al país.

Hay que recordar que hace cinco días, el reclamo de las universidades públicas argentinas por el financiamiento llegó hasta el Vaticano. Durante una audiencia general, el papa León XIV recibió de manos de Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), una carta en la que las autoridades académicas denuncian el deterioro presupuestario del sistema, cuestionan al gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre las consecuencias institucionales de desoír las decisiones del Congreso y de la Justicia.