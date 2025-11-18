La UBA, única universidad argentina en el top 500 de un ranking global: en qué puesto quedó

“En un año en el que gran parte de América Latina retrocedió en materia de sostenibilidad universitaria, la Argentina mostró avances modestos, pero significativos”. Así lo refleja la nueva edición del QS Ranking de Sostenibilidad 2026, que acaba de publicar la consultora internacional especializada en educación superior Quacquarelli Symonds (QS). La Universidad de Buenos Aires (UBA) ascendió siete posiciones, alcanzando el puesto 370, y sigue siendo la única institución argentina dentro del top 500 global.

El QS Ranking de Sostenibilidad es una evaluación mundial que mide el desempeño y aporte de las universidades en términos de impacto. Tiene como objetivo reconocer y destacar a las instituciones que realizan contribuciones significativas en tres áreas principales:

impacto ambiental: se evalúa la educación ambiental de los programas educativos, la concientización de los estudiantes, el aporte a la investigación ambiental y medición de impacto de la sostenibilidad en los campus;

gobernanza responsable: evalúa la solidez de la conducción, incluyendo la toma de decisiones abierta, la cultura organizacional, la representación estudiantil y la transparencia financiera.

Este año, la clasificación incluye a unas 2000 universidades de 106 países, frente a las aproximadamente 1750 de la edición anterior den QS Ranking de Sostenibilidad.

La Universidad de Lund, en Suecia, alcanzó el primer puesto por primera vez. La Universidad de Toronto, que fue la mejor del mundo en 2024 y 2025, ahora desciende al segundo lugar, seguida del University College de Londres, que ascendió dos posiciones hasta el tercer puesto.

La Argentina avanzó en el ranking mientras que la región retrocedió, señala el informe. En total, el 36% de las universidades argentinas que participaron de la evaluación subieron en el ranking, 29% descendieron posiciones y tres ingresaron por primera vez, “lo que da un balance neto del +7%, uno de los mejores entre los países latinoamericanos con cinco o más instituciones clasificadas”, destaca el documento de QS.

En este contexto, la UBA sigue liderando el ecosistema nacional universitario. “Las universidades argentinas están transformando décadas de compromiso con la educación ambiental en avances concretos dentro de los indicadores globales de sostenibilidad. Lo que necesitan no es ambición, sino estabilidad: con marcos de financiación y gobernanza más consistentes, instituciones como la UBA y sus pares podrían convertir ese liderazgo educativo en una capacidad de investigación mucho más profunda y en un impacto comunitario de mayor escala”, apuntó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.

El informe señala fortalezas y desafíos. El sistema argentino se destacó en “educación ambiental” (allí, la UBA ocupó el puesto 62 del mundo) y en “gobernanza”, con resultados sólidos para estándares regionales. Los desafíos persisten en “investigación ambiental” e “igualdad, salud y bienestar”, donde los puntajes promedio se ubican por debajo de los líderes regionales.

Las tres que ingresaron

El ingreso de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) “amplía la presencia geográfica del país”, dice el informe.

Si bien en la edición anterior del ranking cuatro instituciones de tres países latinoamericanos figuraban entre las 200 mejores, la mayor competencia de este año provocó un cambio. La Universidad de San Pablo, Brasil, es ahora la única institución de la región entre las 200 mejores, ocupando el puesto 90. Sin embargo, más de 50 de las 128 universidades de América Latina y el Caribe que figuraban en el ranking del año pasado mejoraron su posición en esta edición. “La Argentina también registra avances mayoritarios, con un 36% de sus universidades ascendiendo en la clasificación y un 29% descendiendo. Su principal universidad, la Universidad de Buenos Aires (UBA), sube siete posiciones hasta el puesto 370”, remarca el documento.

Sowter afirmó: “En toda América Latina, las instituciones de educación superior están integrando progresivamente la sostenibilidad en la gobernanza, los planes de estudio y las operaciones de los campus; sin embargo, este progreso se desarrolla de forma desigual. Países como Brasil, México, Chile, Colombia y la Argentina están cobrando impulso. En Brasil y México, las universidades suelen liderar iniciativas y alianzas nacionales de sostenibilidad; en Chile y Colombia están surgiendo clústeres de innovación e iniciativas comunitarias inclusivas. La Argentina, por su parte, está fortaleciendo su tradición en educación ambiental”.

Aunque el informe de QS deja una advertencia: “No obstante, las contribuciones de la educación superior latinoamericana al debate global sobre sostenibilidad siguen siendo marginales. Los marcos de gobernanza y las capacidades institucionales necesarias para una profunda transformación sistémica siguen siendo débiles o fragmentados, y persisten las disparidades regionales. A medida que las universidades de la región intensifican sus esfuerzos, el reto ahora consiste en traducir la promesa institucional en un impacto medible; especialmente en contextos con recursos limitados y agendas socialmente inclusivas, deben priorizarse estas iniciativas para que la transición verde sea justa y efectiva”.

Y continúa: “En un año en que gran parte de Latinoamérica desciende en la clasificación de sostenibilidad, la Argentina avanza discretamente. Si bien aún se encuentra en la media, según los estándares globales, mejoró ligeramente con respecto al año anterior. La Argentina cuenta ahora con 14 universidades en el ranking de sostenibilidad. De estas, cinco ascienden, cuatro descienden, dos se mantienen igual y tres entran en la tabla por primera vez, lo que representa un aumento neto del 7% en el número de universidades que avanzan. Esto convierte al país en uno de los tres únicos sistemas latinoamericanos con progreso general, junto con Perú y Ecuador, y lo sitúa por delante de potencias regionales como Brasil, México, Chile y Colombia, que registran descensos netos”.

Todas las nacionales

Las tres universidades que mejoraron su posición en el ranking son la UBA, que subió siete posiciones y se ubicó en el puesto 370; la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que ascendió once lugares y se quedó en el 910; y la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), que trepó un escalón hasta el 921 del ranking. En tanto, la UNR ingresó por primera vez en el ranking, lo mismo que la UNNE, arriba del puesto 1500; y la UTN debutó entre el 1301 y 1400.

También mejoraron sus posiciones la Universidad Católica Argentina (UCA), con un ascenso de dos puestos, quedando entre las mejores 1500, y la Universidad Austral, que mejora dos lugares y se situó entre las 1451 y las 1500 mejor calificadas.

Entre las que descendieron aparecen la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional del Sur, mientras que mantuvieron su desempeño la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).