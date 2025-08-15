La Universidad Torcuato Di Tella celebrará su 15ª Cena Anual de Recaudación en apoyo a su programa de becas

Bajo el lema “El impacto de contribuir”, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) realizará el lunes 1° de septiembre su decimoquinta Cena Anual de Recaudación, un encuentro que reúne a su comunidad de filántropos, graduados y destacadas personalidades de la política, la diplomacia, la academia, el empresariado, el arte y el periodismo.

La cita será en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, dado que el campus de la universidad —ubicado en la avenida Figueroa Alcorta— continúa en plena transformación por la construcción del nuevo Edificio Parque y su plaza central, cuya inauguración está prevista para 2026.

La recaudación de la velada se destinará íntegramente a sostener y ampliar el programa de becas de la institución, que hoy alcanza al 60% de los 5059 estudiantes de sus 12 carreras de grado. “En una Argentina en deuda con nuestros jóvenes, nuestra responsabilidad es abrir las puertas de nuestras aulas a todos aquellos con mérito y vocación, independientemente de las posibilidades económicas de sus familias”, señaló el rector Juan José Cruces. “Cada beca que otorgamos multiplica oportunidades, genera movilidad social y forma a los profesionales y líderes que el país necesita”, agregó.

La UTDT otorga ayuda financiera según criterios de mérito académico, necesidad económica y lugar de procedencia. Las becas pueden cubrir hasta el 100% del arancel y los costos de residencia universitaria en Buenos Aires durante toda la carrera. En 2025, el 80% de las solicitudes fueron aprobadas, con un arancel promedio cubierto del 49%. Entre los 3017 becarios actuales, 1351 fueron abanderados o escoltas en sus colegios secundarios y 1213 provienen de localidades ubicadas a más de 100 kilómetros del campus.

Quienes deseen participar de la cena y colaborar con el futuro de los jóvenes podrán consultar las modalidades de contribución disponibles en el sitio oficial de la universidad.