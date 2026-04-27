Quinto mes consecutivo de caída para el Gobierno en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora con frecuencia mensual la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) cayó en abril por quinto mes consecutivo. El retroceso fue de 12,1% con respecto al mes de marzo, el más pronunciado desde diciembre del año pasado, cuando se inició la caída en este registro de la administración del presidente Javier Milei.

La medición de la UTDT (que la realiza a partir de un estudio que confecciona la consultora Poliarquía), se ubicó en abril, en 2,02 puntos, en una escala que va de 0 al 5 puntos. El retroceso es de 12,1% con respecto a marzo, cuando el sondeo marcó una baja del 3,5% respecto a febrero.

En la comparación interanual, el índice cayó 13,2%. El desempeño del gobierno de Milei en este registro durante abril ubica a la gestión libertaria por encima del valor observado en el gobierno de Alberto Fernández en el mismo período de su gestión (el índice de Fernández era de 1,44 en abril de 2022), pero por debajo del de Mauricio Macri (en abril de 2018, su índice se ubicaba en 2,07 puntos).

La caída de 12,1% del mes de abril es la más abrupta de las cinco consecutivas que encadena el Gobierno en el índice de la UTDT. En diciembre de 2025, el retroceso había sido de 0,1%; en enero, de 2,8%; en febrero, de 0,6%; en marzo, de 3,5%.

El gráfico de la UTDT que muestra la caída del Índice de Confianza en el Gobierno

La medición que publica la UTDT se construye a partir de cinco ejes de desempeño, y en todos ellos el Gobierno obtuvo una cosecha menor a la que obtuvo en marzo. En el ítem “Honestidad”, el Gobierno retrocedió 8,4%; en “Capacidad”, bajó 2%; en “Eficiencia”, el rendimiento se redujo un 21,4%; la “Evaluación general del Gobierno” descendió 17,2%, y la “Preocupación por el interés general”, un 13,9%.

Según las conclusiones del informe de la UTDT, “las mayores disminuciones del mes se concentraron entre las personas con nivel educativo secundario, los hombres y el segmento compuesto por personas de entre 30 y 49 años”. El mejor desempeño del Gobierno fue en “el segmento de 18 a 29 años”.

“Geográficamente, el interior mantiene el nivel más elevado de confianza en el Gobierno. Sin embargo, todas las regiones presentaron una caída significativa respecto del mes de marzo”, se subrayó en el informe de la UTDT. El estudio en el que se basa el Índice de Confianza de la UTDT del mes de abril abarcó 1000 casos en 39 localidades del país. Se realizó entre el 6 y el 17 de abril.