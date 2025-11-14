Cómo y para qué usamos la inteligencia artificial en Argentina, según un estudio académico

Por primera vez se presentaron datos locales de adopción y uso sobre inteligencia artificial. En un informe elaborado por el Centro de investigación y diseño de Políticas Públicas (FUNDAR) y el Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella, se conocieron más detalles sobre como los individuos la usan tanto en Argentina como en Uruguay. El análisis contempla los meses de agosto y septiembre de 2025.

Las preguntas planteadas en Encuesta Nacional sobre Adopción de IA a 1589 participantes fueron: ¿Cuál es el nivel de adopción? ¿Quiénes la usan y para qué? ¿Cómo impacta en la vida cotidiana de las personas? ¿Qué grupos sociales están accediendo más rápidamente y cuáles permanecen rezagados? ¿Qué porcentaje de empresas usa IA? ¿En qué sectores y con qué fines? ¿Qué barreras enfrentan para incorporarla? ¿Qué regulaciones necesitamos para asegurar un desarrollo responsable y competitivo? ¿Quiénes deberían liderarla?

Las respuestas nos muestran una foto actual de cómo se está usando a nivel local. Algunas conclusiones que surgen del estudio es que hay una adopción temprana, pero desigual; que la IA está presente en la vida cotidiana, pero su uso sigue siendo exploratorio; que está condicionado por edad, nivel educativo e ingresos. Casi la mitad de los encuestados (45,5%) usa las herramientas para fines personales, y un 21,8% están pensando en incorporarla. Además, se detectó que:

La IA ya forma parte de las prácticas cotidianas de una porción relevante de la población, pero su uso no está aún consolidado como hábito intensivo.

Persisten brechas de adopción por edad, educación e ingresos; la brecha de género es acotada. Predominan usos funcionales (como búsqueda de información o interpretación de textos) y herramientas generalistas (como ChatGPT), con baja disposición a pagar y escasa capacitación formal.

Se observan bajas tasas de capacitación a nivel individual, lo que sugiere un potencial para fomentar la formación para consolidar un uso más sofisticado.

Según Daniel Yankelevich, director del Área de Datos de Fundar, hasta el momento no había información local: “Lo que hay es poco, fragmentado o son encuestas sin diseño muestral y poco sustento estadístico. Idealmente, necesitamos repetir esto, porque a veces los cambios nos dan más información que el número en sí”.

Daniel Yankelevich, del área de datos de Fundar Gentileza Fundar

Ante la pregunta de por qué necesitamos los datos de Argentina, explica: “No somos iguales ni como ciudadanos ni como consumidores. El motivo por el que un finlandés usa IA seguro es muy distinto del de un argentino. El uso tienen que ver con el comportamiento social y factores económicos, entre otras cosas. Pero además, no tenemos fuentes de datos “posta”. Muchos informes difieren, en algunos casos, por tomar muestras limitadas o muy sesgadas. Vemos informes que dicen que usar IA es super productivo, que no sirve para nada, que lo usa el 90%, que nadie lo usa para trabajar…” indica y agrega que tenemos que separar la parte de conseguir datos, de hacer interpretaciones y dar opiniones. “Sin datos es difícil definir estrategias (públicas y privadas) y proponer políticas públicas que no se basen en prejuicios”.

Cada gobierno de los últimos tres armó mesas sobre inteligencia artificial que terminan en documentos, cada uno distinto del anterior

Si bien OpenAI publicó en octubre un informe sobre el uso de ChatGPT en la Argentina, es una publicación de una herramienta privada y sus datos, como tal, son parciales. Desde Fundar fundamentan que en este tipo de informes es clave mirar la metodología de análisis, fuentes de datos, potenciales sesgos. Al leer reportes y sobre todo números sobre IA, preguntarnos qué estamos leyendo. “Si las fuentes son blogs oscuros de una empresa o afirmaciones sin mucho sustento, hay que sospechar” dice Yankelevich y también recalca que Argentina no tiene un plan para IA.

“Lo que citan como plan es un documento que nunca fue aprobado ni puesto en práctica. Un plan no es una presentación, es algo vivo y real -advierte-. Cada gobierno de los últimos tres armó mesas sobre inteligencia artificial que terminan en documentos, cada uno distinto del anterior. Esto lo señalamos en un trabajo de Fundar, donde contamos la historia de la estrategia de IA en Argentina”.

Cómo y para qué se usa la IA en la Argentina, según un informe elaborado por el Centro de investigación y diseño de Políticas Públicas (FUNDAR) y el Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella

Los argentinos hace un uso avanzado de la IA generativa

En 2025, el uso personal de IA generativa en la Argentina se ubica en niveles comparables a los actuales de economías avanzadas e incluso algo superiores a los reportados durante 2023 y 2024. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de adopción de ChatGPT en adultos pasó del 18% en marzo de 2023 al 34% en marzo de 2025. En Europa, un sondeo del Parlamento Europeo entre jóvenes entre 16 y 30 años reportó que el 57% había usado aplicaciones de IA generativa en el último año.

“Con un nivel de adopción para usos personales del 45% entre adultos y un nivel de adopción del 64% en la generación Z, el nivel de adopción de la IA en Argentina para usos personales se encuentra a niveles similares del global” detalla el informe y destaca que, para usos laborales, los niveles son inferiores con respecto al marco internacional con un 27,5% de uso contra un 40% en Estados Unidos.

Con respecto a la franja etaria, la adopción se concentra en los segmentos más jóvenes y con mayor nivel educativo e ingresos, lo que evidencia una brecha de capacidades digitales. Entre quienes cuentan con universitario completo, 61,7% declara usar IA en su vida cotidiana, frente a 29,5% reportado por quienes tienen secundaria incompleta o menos. El 52,9% de quienes tienen secundario completo o universitario incompleto utilizan esta herramienta.

Cómo y para qué se usa la IA en la Argentina, según un informe elaborado por el Centro de investigación y diseño de Políticas Públicas (FUNDAR) y el Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella

Por nivel de ingreso, se observa que el 58,9% de las personas de posición económica alta usa IA, mientras que el porcentaje desciende al 45,3% en personas ingreso medio y al 29,7% en personas de ingreso bajo.

A diferencia de lo que ocurre en el mundo laboral, la brecha de género da una diferencia acotada a favor de las mujeres (48,2% vs. 43,1% en varones).

La generación Z, nacida entre 1997 y 2012, muestra la mayor adopción (63.9%), seguida por millennials, nacidos entre 1981 y 1996, (45%), generación X, nacidos entre 1965 y 1980, (38,4%) y boomers, nacidos entre 1946 y 1964 (29%).

Usos frecuentes: reemplazo de Google

Los usos más comunes de IA generativa con la búsqueda de información y la asistencia en tareas diarias. También destacan la generación de contenidos creativos o entretenimiento (como redactar textos o crear imágenes) y con la traducción, interpretación o resumen de textos. Además, un 20,3% de las personas encuestadas reporta utilizar la IA para la conversación libre o apoyo terapéutico, pese a las advertencias de los profesionales de la salud sobre este tema.

Cómo y para qué se usa la IA en la Argentina, según un informe elaborado por el Centro de investigación y diseño de Políticas Públicas (FUNDAR) y el Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella

Con respecto a los modelos elegidos, la tendencia es similar a la mundial: se observa un predominio de ChatGPT (OpenAI), utilizado por 77,8% de quienes emplean IA, seguido por Gemini (38.6%) y luego por Meta AI (26,2%). Las soluciones especializadas tienen, por ahora, una presencia marginal.

¿Quiénes pagan? Solamente un 2,1% de los encuestados.

El análisis enfocado en el mundo laboral repite el del uso personal con respecto a los modelos elegidos: ChatGPT lidera con 73,7%, seguido por Gemini (36,4%), Meta AI (20,2%) y Copilot (12,2%) en último lugar. Las empresas, como los usuarios, son poco propensas a pagar por el servicio de IA, en líneas generales: mientras que un 82,2% utiliza las versiones gratuitas, solo un 6,2% reporta que su empresa paga por acceder a la herramienta. Dentro de este universo, un 81,4% pagan por suscripción y un 13.6% paga a demanda.

Cómo y para qué se usa la IA en la Argentina, según un informe elaborado por el Centro de investigación y diseño de Políticas Públicas (FUNDAR) y el Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella

Las preocupaciones relacionadas con la IA también estuvieron presentes. En primer lugar, con un 39,6% de respuestas, la ética, privacidad y seguridad de los sistemas de IA como áreas de interés. En segundo lugar, un 31,8% reporta temor a una pérdida de pensamiento crítico y creatividad. En tercer lugar, un 20,6% reporta temor a una pérdida de trabajo. Otras preocupaciones resultan menos relevantes, como la desinformación, sesgos y alucinaciones de la IA (14,6%) y la presión por trabajar más rápido (8,1%).