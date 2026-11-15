La Municipalidad de Lanús apuntó contra Metrogas por la explosión ocurrida el último viernes en Remedios de Escalada y anunció que se presentará como querellante en la causa judicial que investigará cómo se produjo el incidente, que dejó una víctima fatal. Según el gobierno local, la decisión responde a que “es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa”.

Con respecto a este anuncio de la comuna de Lanús, desde la compañía de servicios dijeron a este diario que por el momento no harían comentarios.

Lanús se presenta ante la Justicia contra Metorgas: "Es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias". @lanusmunicipio

Hasta el domingo por la tarde, las personas que residen en la zona epicentro del suceso aún no podían volver a sus hogares. “Dado que se siguen realizando peritajes que se estiman pueden durar hasta el día viernes próximo”, informaron desde el municipio y agregaron: “Las obras de demolición de la esquina donde sucedió la explosión comenzarán una vez autorizadas por la Justicia”.

Lanús se presenta ante la Justicia contra Metrogas: “Es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias”. Redes

Lanús se presenta ante la Justicia contra Metrogas: “Es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias”. Ricardo Pristupluk

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, las autoridades de esa comuna al sur del conurbano anunciaron, además, algunas medidas para colaborar con los vecinos y comerciantes directamente afectados por el incidente. Tras una reunión de las víctimas con el intendente Julián Álvarez, se resolvió otorgarles una ayuda económica extraordinaria a los afectados en el epicentro del suceso para cubrir necesidades urgentes.

A su vez, la Municipalidad les eximirá de las tasas municipales a los dueños e inquilinos del centro comercial de Remedios de Escalada más afectados, y se enviará un proyecto de ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos y vecinas de la zona afectada.

Heridos y miedo tras la explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada

Para mejorar la zona donde tuvo lugar la violenta explosión, se prevén arreglos en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494, con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias para que los vecinos puedan retornar a sus hogares, se añadió en el comunicado oficial. “Las empresas Edesur y Metrogas actualmente están trabajando en el restablecimiento progresivo de los servicios públicos en las inmediaciones, a excepción de la zona restringida”, agregaron las autoridades de Lanús.