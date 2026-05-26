Una orca persiguió a un hombre que andaba en kayak en la costa de Río Negro

Una orca se volvió viral al ser filmada cuando perseguía a un hombre que andaba en kayak en el golfo de San Matías, Río Negro, este lunes por la tarde.

En el video se ve como el animal, identificado por los científicos como “Pao” (PTN-006), se dirigió de forma recta y veloz hacia el hombre, que intentaba llegar a la orilla de Bahía Rosas remando rápidamente.

El momento en que la orca persigue a la canoa

Los investigadores de la organización Península Valdés Orca Research explicaron que el ruido de los remos en el agua confundió al animal, que lo consideró un estímulo auditivo similar al de los movimientos de un lobo marino, uno de sus alimentos habituales en la región patagónica.

Afortunadamente, el mamífero habría detectado, ni bien se acercó, que era un ser humano. En ese instante, cambió su rumbo y volvió a dirigirse mar adentro sin causarle heridas ni daños al hombre.

Los especialistas de la institución mencionada comunicaron que el hecho representa un comportamiento inédito para los registros en la zona, ya que no son frecuentes los ataques a seres humanos. “Hoy, 25 de mayo 2026 en horas de la tarde, el macho Pao (PTN-006) protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes”, narraron.

“No existen registros de ataques de orca a seres humanos, excepto en situaciones de cautiverio. De todas formas, imaginamos el miedo que habrá sentido esta persona” aclararon más tarde sobre la baja peligrosidad de la especie.

Una habitante local, conocida como “Mili Yahuar”, filmó lo ocurrido en la costa de Bahía Rosas, mientras que Fernando Mariño y Matías Acuña, también presentes en ese momento, notificaron el hecho a los expertos para su posterior análisis.

La organización que comunicó lo ocurrido se dedica a “el estudio de la población de orcas que habita esta área protegida, su genealogía a través de la foto-identificación, su comportamiento, y sus técnicas especializadas de caza, únicas en el mundo”.

Las orcas no suelen atacar seres humanos, según explican los expertos

La institución aclaró que la aparición en las costas es frecuente durante los períodos de marzo a mayo, y de octubre a noviembre, cuando los animales ejecutan una técnica denominada ”varamiento intencional". En esos momentos, los ejemplares aprovechan la marea alta para salir del agua hacia la costa con el propósito de cazar crías de lobos marinos.

Esta táctica se registra desde 1974 y se traslada de forma generacional entre las familias de la especie. Las localidades de Caleta Valdés, al este de la península, y Punta Norte, son dos sitios estratégicos que los aficionados visitan para observar a las orcas.