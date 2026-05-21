Platos desde $20.000, chefs latinoamericanos y una ruta por restaurantes premiados por la Guía Michelin y 50 Best

Calesita vuelve a poner en movimiento a la gastronomía porteña con una noche de recorrido libre por algunos de los restaurantes más activos de Buenos Aires. El evento se realizará el jueves 18 de junio, de 20 a 00, con paradas en sedes que integran listados o guías como Latin America’s 50 Best Restaurants, The World’s 50 Best Bars, 50 Best Discovery y la Guía Michelin.

La dinámica permite que cada persona arme su propia “vuelta”: elegir paradas, probar platos exclusivos y circular entre restaurantes en el orden que prefiera. El acceso será libre, sin reserva previa y por orden de llegada, con platos que costarán entre $20.000 y $35.000.

Calesita esde acceso libre, sin reserva previa y por orden de llegada, con platos que costarán entre $20.000 y $35.000 Gentileza

La propuesta que cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica cruza cocinas locales con invitados de América Latina en menús creados especialmente para esa noche. Germán Sitz, Pedro Peña, Mariano Ramón, Julio Báez y otros referentes de la escena porteña recibirán a chefs y bartenders como Harry Sasson, de Colombia; Tássia Magalhães, de Brasil; Álvaro Clavijo, de El Chato; Alejandra León, de Lady Bee; y Freddy Andreasson, de El Gallo Altanero, entre otros nombres de la región.

Cómo funciona Calesita 2026

En su quinta edición, Calesita vuelve a reunir a distintos proyectos gastronómicos de Buenos Aires con cocineros de la región Gentileza

El evento invita a recorrer la ciudad a través de platos especiales preparados por cocineros residentes e invitados. Cada sede tendrá una carta exclusiva, producto del cruce entre chefs de Buenos Aires y referentes de otros países de la región.

En cada restaurante estarán disponibles los menús y el mapa del recorrido, para que los comensales puedan decidir cómo organizar la noche. No es obligatorio visitar todas las paradas: cada persona puede elegir una, varias o armar un circuito completo.

En su quinta edición, Calesita vuelve a reunir a distintos proyectos gastronómicos de Buenos Aires con cocineros de la región, en una propuesta que busca poner en valor el intercambio, el trabajo en conjunto y la circulación entre restaurantes, cocinas y públicos.

Las sedes

Niño Gordo, Nº 21 Latin America’s 50 Best Restaurants y Recomendado por la Guía Michelin 2025

El interior psicodélico de Niño Gordo Rodrigo Ruiz Ciancia

Germán Sitz y Pedro Peña serán los anfitriones de una noche que reunirá a Pedro Bargero, con su nuevo proyecto Tapé Criollo (Buenos Aires); Harry Sasson (Harry Sasson - Colombia); y Nicolás Tykocki y Dalila Vázquez (Ácido - Buenos Aires). ¿Dónde? Thames 1810, Palermo.

Víctor Audio Bar, Nº 87 The World’s 50 Best Bars 2025

Víctor Audio Bar marcelo_Setton

El bar del equipo de Tres Monos y Niño Gordo recibirá a Alejandra León (Lady Bee - Perú), Marcos Baeza (Fukasawa - Chile) y Pablo del Río (Finca El Paraíso, Luigi Bosca - Mendoza), en una de las paradas cocteleras del recorrido. ¿Dónde? Soler 5130, Palermo.

Gran Dabbang, Nº 70 Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

Mariano Ramon, chef de Gran Dabbang, habla con los comensales DIEGO SPIVACOW / AFV

Mariano Ramón compartirá su cocina con Tássia Magalhães (Nelita - Brasil), Antonio Moreno (Casa Las Cujas - Chile) y Leo Lanussol (Ness - Buenos Aires), con una propuesta pensada para esa noche. ¿Dónde? Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1543, Palermo.

José El Carnicero

El baño de José El Carnicero tiene vista a la cámara frigorífica Paula Ikeda

La dupla Sitz-Peña también cocinará junto a Álvaro Clavijo (El Chato - Colombia), Javier Rodríguez (El Papagayo - Córdoba) y Gonzalo Aramburu (Aramburu - Buenos Aires), en otra de las sedes del circuito. ¿Dónde? Thames 2316, Palermo.

Julia, Nº 50 Latin America’s 50 Best Restaurants y Recomendado por la Guía Michelin 2025

Julio Martín Báez, el chef que abrió Julia de forma independiente: sin influencias familiares, socios o inversión externa maggie viegener

Julio Báez abrirá su restaurante para una colaboración con Pedro Chavarría (DeMo - Chile), Janaína Torres (Bar da Dona Onça - Brasil) y Caio Yokota y Victor Valadão (AIÔ - Brasil). ¿Dónde? Loyola 807, Villa Crespo.

Mercado de Liniers, 50 Best Discovery

La cocina en el medio del salón de Mercado de Liniers, el restaunte de Dante Liporace en Palermo Mercado de Liniers

La cocina de Mercado de Liniers se Dante Liporace tendrá como invitados a Kamel Abi Hassan (Umi - Panamá), Pablo Bonilla (Sikwa - Costa Rica), Emiliano Yulita (El Mercado - Buenos Aires) y Walter Lui (Hong Kong Style - Buenos Aires). ¿Dónde? Gorriti 6012, Palermo.

3 Monos, Nº 10 y mejor bar de América del Sur en The World’s 50 Best Bars

Tres Monos, entre los mejores bares del mundo

El bar argentino será el punto de encuentro con Freddy Andreasson (El Gallo Altanero - México), en una colaboración centrada en la coctelería. ¿Dónde? Guatemala 4899, Palermo.

La Uat, 50 Best Discovery:

Como en las ediciones pasadas, la noche se cerrará en La Uat. ¿Dónde? Thames 1627, Palermo.

Quiénes son algunos de los invitados

Entre los nombres internacionales de esta edición aparecen Álvaro Clavijo, chef de El Chato, bistró colombiano contemporáneo ubicado en Bogotá; Tássia Magalhães, de Nelita, en San Pablo; Pablo Bonilla, fundador de Sikwa, en San José de Costa Rica; Kamel Abi Hassan, al frente de Umi, en Ciudad de Panamá; y Janaína Torres, una de las figuras centrales de la gastronomía brasileña contemporánea.

También participarán Harry Sasson, referente de la cocina colombiana; Pedro Chavarría, de DeMo, Chile; Antonio Moreno, de Casa Las Cujas; Marcos Baeza, de Fukasawa; Alejandra León, de Lady Bee, en Perú; y Freddy Andreasson, de El Gallo Altanero, en México.

Calesita Gentileza

Datos clave de Calesita 2026