Las palabras de Luquitas Rodríguez frente al papa León XIV durante la vigilia con los jóvenes en Palermo

Lucas Rodríguez, conocido por la juventud simplemente como Luquitas Rodríguez, dejó por unas horas su rol de streamer para convertirse en presentador por un día. El joven de 34 años de edad fue invitado por la Iglesia Católica a formar parte de la vigilia de los jóvenes celebrada este martes en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. Allí pronunció unas palabras que emocionaron a miles de fieles y ante la presencia de papa León XIV, donde demostró que es posible que la fe y el arte se nutran para brindar un momento inolvidable como el que se presenció.

“Cuando leemos un poema o miramos una película, algo sucede. Aparece un asombro. Ese asombro esencial que nos conecta con el misterio. Porque el arte, cuando es verdadero, nos saca de nosotros mismos. O mejor dicho, nos lleva a lo profundo de nosotros. Nos revela nuestro sí mismo. El arte nos hace mejores. Nos hace más humanos. Nos hace más divinos. El arte y lo sagrado. Nuestro país conoce bien ese lazo. Pienso en nuestro poema fundacional que narra la historia del gaucho Martín Fierro. Un hombre de periferia, de guitarra y de lealtades”, comenzó en su presentación.

“Vienen a mi memoria las búsquedas borgeanas de la palabra una que diga a todas las palabras y a todas las cosas. Pienso en el viaje dantesco de nuestro Adán Buenos Aires, cuya alma se debate entre ángeles y demonios frente a la iglesia de San Bernardo. El arte y lo sagrado. Lo sagrado de lo humano. Lo humano transfigurado, hecho verso, hecho color y línea. Hecho imagen en movimiento”, continuó.

Luquitas habló de la importancia del arte para los seres humanos (Foto: Captura de pantalla)

“Sobre el final de su poema, José Hernández nos decía que el fuego para calentar debe ir siempre por debajo. El fuego está debajo. Lo sagrado está en lo profundo de lo humano; ese es el viaje que queremos hacer. Le agradecemos al Santo Padre por acompañarnos en ese camino, en ese viaje. Y hoy me toca presentarles a algunos de nuestros artistas jóvenes, jóvenes que, entre todos los jóvenes, han decidido consagrar su vida a la transformación de lo humano mediante la belleza. Es con ellos con quienes vamos a encontrar ese fuego que está adentro de cada uno de nosotros, que está en lo profundo, que está debajo. Ese fuego que no es otra cosa que el Dios que habita en cada uno de nosotros y nos invita a hacer de nuestra vida una obra divina. Una obra de arte. Muchas gracias, buenas noches”, concluyó para darle paso a los bailarines de mostrar su talento.

Después de las palabras de Luquitas Rodríguez, también se presentaron figuras muy importantes de la música, muy ligadas a las nuevas generaciones. Entre ellos, los músicos Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen, quienes interpretaron distintas canciones ante el Papa: primero Pennisi cantó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, luego Merlo entonó “Tierra Zanta” y Cullen cerró con “Oración del remanso”.