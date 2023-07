Las pruebas e indicios que complican a una enfermera por la muerte de cinco bebés en un hospital a un año del caso

escuchar

CÓRDOBA.– La próxima semana se cumplirá un año desde que se conoció el caso de los cinco fallecimientos de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Ninguno de los bebés estaban enfermos y los embarazos y partos habían transcurrido sin problemas. La enfermera Brenda Agüero es la única imputada por homicidio calificado por aplicar un método insidioso y por ocho intentos de homicidio. La pena prevista para estos delitos es prisión perpetua.

Si bien el caso se hizo público a comienzos de agosto del año pasado, el 6 de junio –día en que murieron dos bebés– un médico se negó a firmar los certificados de defunción sin autopsia y dos personas del Hospital hicieron una denuncia judicial. El 7 de julio se presentó en la causa el Ministerio de Salud, que ya había iniciado un sumario interno.

El fiscal que instruye la causa y dictó la prisión preventiva de Agüero, es Raúl Garzón, quien le tomó declaración dos veces. La enfermera fue detenida en su casa de Río Ceballos, a media hora de la ciudad de Córdoba, el 19 de agosto del año pasado y llegará en prisión al juicio porque los plazos para recurrir la prisión preventiva se vencieron sin que su defensa recurriera.

Los bebés murieron entre marzo y junio del año pasado y, en el mismo período, se descompensaron los ocho que sobrevivieron. Las dos autopsias realizadas antes del inicio de la causa corresponden a Angeline Rojas y Melody Luz Molina, nacidas el 6 de junio, y dan cuenta que la causa fue un cuadro de “hiperpotasemia” (exceso de potasio en el cuerpo) que fue “inyectado de manera intencional”.

Los estudios realizados en los ocho sobrevivientes también informan del mismo problema. Todos los estudios anexos, de los que participaron siete médicos independientes, se orientó en busca de de patrones comunes de síntomas.

Ya se completó también el estudio de 38 muertes de bebés en el Neonatal en aproximadamente dos años antes del 18 de marzo del 2022, cuando ocurrió la primera de esta causa: “No hay ninguna causa sospechosa, ni reporte de síntomas similares, ni nada que los relacione a estos casos”, según indicaron a LA NACION fuentes de la investigación.

El 6 de junio del año pasado el médico de guardia no quiso firmar los certificados de defunción por las dos muertes porque le resultaron sospechosas en un hospital que tiene, en promedio, tres decesos mensuales y en general ligados a bebés nacidos prematuros o con problemas congénitos.

En la causa, apenas iniciada, se completó todo lo relacionado a las fotografías legales del hospital y planimetría de cada uno de los espacios por donde pasaron las mamás y sus bebés además del personal médico y, por supuesto, de la enfermera Agüero. El primer allanamiento del Neonatal fue el 7 de julio del año pasado.

Qué compromete a la enfermera

Agüero ya cambió tres veces de abogados; el actual, Gustavo Nievas, exfiscal condenado por cobrar coimas, pidió una nueva pericia del teléfono móvil de la enfermera y, además, dijo que en el Neonatal hubo cambios edilicios que “destruyeron pruebas”.

El primer aspecto apunta a determinar si los nueve archivos que se encontraron en el teléfono y que fueron tomados como “incriminatorios” (están relacionados a la dosificación de potasio, a sus efectos en el cuerpo) los descargó ella o los recibió de otra persona. Para Nievas está “acreditado” que se los mandaron.

La defensa sostiene que se los habría enviado una excolega de un sanatorio privado en el que trabajó que hizo una capacitación en la Fundación Garrahan. Sobre las modificaciones edilicias, los investigadores plantean que el relevamiento se hizo antes de las obras.

La Justicia también encontró un intercambio de mensajes con datos como “mi nombre es Brenda”, “soy de la pcia de Córdoba y estoy buscando la posibilidad de mudarme a la pcia de Bs As”, “quería saber las casas que tienen en venta/alquiler”, “es para una sola persona”. Hay una consulta sobre disponibilidad de casas en Adrogué y también visitas a una web de una inmobiliaria.

En el dictado de la prisión preventiva, se indica que la imputada “habría inoculado a bebés recién nacidos, de pocas horas de vida, de forma oculta y aprovechándose de su profesión como enfermera que le permitía tener contacto con los recién nacidos, incluso en presencia de sus padres, sin generar sospecha alguna, obteniendo de ellos la confianza propia por su actividad”.

La resolución agrega que “la sustancia que habría sido administrada en los casos endilgados –potasio–, y la manera en la que lo fue, es letal para todo ser humano, más aún para bebés de horas de vida. Todo ello implica un plus en el accionar de la encartada, teniendo en cuenta que las víctimas directas fueron bebés recién nacidos, absolutamente indefensos, vulnerables y que no tuvieron ninguna oportunidad de resistirse”.

Agüero está presa en la cárcel de Bouwer. Se le completaron los peritajes psicológicos y psiquiátricos. De esos informes forenses resultará el perfil de la mujer, otro elemento clave para la causa.

Dos veces habló con medios la enfermera; sostuvo que está detenida “injustamente” y dijo que las muertes fueron intencionales. “Me tiene detenida injustamente. Cuando me lee las pruebas no tiene ninguna en contra de mí. Lo único que tiene es que estuve en el hospital”, aseguró. Y apuntó a un compañero: “Estaba en todos los partos; cuando declaró dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en casos de urgencia y no lo debería saber”,.

Según Agüero, su compañero dijo a la Justicia saber dónde estaba el potasio ”en Neonatología” y que lo “aplicaban enfermeras y que había una sola ampolla”.

“Sabía todo este chico”, afirmó. No aclaró cómo sabe ella los detalles del testimonio del otro enfermero. Subrayó que no se puede confundir a la vitamina K con el potasio. Las ampollas de potasio de un mililitro se guardaban en una vitrina con llave, a donde también estaban las de vitamina k, que se aplica a los recién nacidos, pero que tienen envases de mayor tamaño.

Más imputados

Además de Agüero está detenida, desde hace unos meses con prisión domiciliaria por la edad y condiciones de salud, la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís. Tiene prisión preventiva; fue arrestada el 24 de febrero luego de que el fiscal agravara su imputación por encubrimiento agravado. Al comienzo estaba acusada de omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Claudia Ringelheim, exvicedirectora; la exjefa de enfermería, Alicia Ariza; la exjefa de Neonatología, Marta Gómez Flores, y la exresponsable de seguridad del paciente, Adriana Moralez, están acusadas de omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Mientras que, el vicedirector administrativo, Alejandro Escudero Salama; el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, y el exministro de Salud, Diego Cardozo están imputados por omisión de deberes de funcionario público.

Temas CórdobaHomicidioSalud