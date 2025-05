Las razones del rotundo giro hacia La Libertad Avanza en el corredor norte, el histórico bastión del Pro

Mientras cruzaba la plaza de La Redonda de Belgrano para ir a votar, ayer por la mañana, Mónica Silva se cruzó con una rata. Sintió desagrado, dice, pero no sorpresa. Esa misma semana había visto otras dos mientras paseaba a su perro por las Barrancas de Belgrano.

“Este barrio es muy del Pro, eso es verdad, pero es un barrio que siempre mira el estado de la ciudad, y hoy la ciudad está muy decaída”, sentencia la asesora empresarial mientras espera el 114 sobre la avenida Juramento, al ser consultada por el cambio de voto de los vecinos de Belgrano.

Analía Salvi desayuna junto a su familia en La Biela Fabián Marelli

Es un cambio significativo. Si se considera que toda la ciudad de Buenos Aires era el histórico bastión del Pro, su corredor norte era su fortaleza interna. Fortaleza que ayer sucumbió ante La Libertad Avanza. En Belgrano, al igual que en Palermo y Recoleta, donde históricamente el Pro tenía sus votantes más fieles y cosechaba sus porcentajes más altos en las elecciones locales, ayer el candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, se impuso con especial fuerza.

En estos tres barrios unidos por la avenida del Libertador, el candidato del presidente Javier Milei se impuso con un promedio del 36,4% de los votos, un porcentaje superior al que sacó en el conteo general (30,13%). En este corredor, Silvia Lospennato, la candidata del oficialismo de la Ciudad, no quedó en tercer lugar como en el conteo general, sino en el segundo, con un promedio de 22,06% de los votos.

Particularmente en Belgrano, Adorni obtuvo el 36,54% de los votos, mientras que el Pro, el 23,03%. En Palermo, LLA se impuso con el 34,98% y el Pro lo segundió con el 20,73%. En tanto, en Recoleta, Adorni obtuvo un apoyo del 37,79% y Lospennato, del 22,42%

“Hice ‘Ta Te Ti’ en el cierto oscuro”, dice, entre risas, la jubilada María de los Ángeles Sánchez Granel, de 70 años Fabián Marelli

Entre los motivos de este cambio en el voto, los entrevistados por LA NACION esta mañana durante un recorrido por la zona destacaron un grado de disconformidad con la gestión porteña actual. Quienes originalmente votaban al Pro y cambiaron su voto para apoyar a Adorni explicaron también, entre sus motivos, querer fortalecer el proyecto nacional de Milei o simplemente buscar evitar el triunfo del peronismo o el kirchnerismo en la Ciudad que vaticinaban algunas encuestas.

“Voté pensando en darle apoyo al presidente. No voté convencido, eso sí te puedo decir, porque las cosas en la industria no están yendo bien, se nos está acabando la nafta esperando las mejoras económicas. Pero por ahora lo sigo apoyando”, dice Miguel, de 41 años, un inmobiliario de Palermo quien prefiere resguardar su apellido. Acaba de terminar de desayunar junto a unos amigos en el icónico Caffé Tabac, en Palermo. Son 10 amigos, entre los que hay empresarios textiles y arquitectos. La mayoría votó a Adorni.

“Hice ‘Ta Te Ti’ en el cuarto oscuro”

“Hice ‘Ta Te Ti’ en el cuarto oscuro”, dice, entre risas, la jubilada María de los Ángeles Sánchez Granel, de 70 años, mientras camina junto a una amiga por la avenida Libertador, a la altura de Palermo. “Antes de entrar al cuarto oscuro, le dije a la presidenta de mesa: ‘Qué difícil es esto’. ‘¿Te parece?’, me contestó, pensando que yo me refería al sistema de voto electrónico. Pero para mí lo difícil era elegir a quién apoyar”, dice.

Las agresiones entre los candidatos del Pro y LLA la hacían dudar. “Especialmente el video que hizo La Libertad Avanza falsificando a Macri. Ahí dije: ‘bueno, voto a Lospennato’. Pero después vi que el Pro estaba boconeando también, así que terminé decidiendo mi voto a último momento”, cuenta la mujer.

"Los políticos carecen de percepción", afirma Eduardo, de 67 años, mientras desayuna junto a su hijo en Caffe Tabac Fabián Marelli

A Eduardo, de 67 años, no le afectó, a la hora de votar a Adorni, la campaña con videos y artículos periodísticos falsificados que se difundieron durante la veda electoral. “Todos juegan sucio, hacen cualquier cosa con tal de ganar. La política es así”, dice el contador, quien prefirió resguardar su apellido, mientras desayuna junto a su hijo y se deja lustrar las botas de cuero negro en la vereda de Caffé Tabac. “Los políticos carecen de percepción, viven en una nube. No se dan cuenta que LLA refleja lo que quiere la gente: desde que asumió Milei los piquetes desaparecieron y empezó a bajar la inflación. Los que votamos a Adorni justamente apoyando eso, apoyando a Milei”, asegura.

Entre los votantes, hay quienes relativizan los resultados electorales de ayer. Este es, por ejemplo, el caso de Fernando, un diseñador gráfico de Belgrano que esta mañana toma un café en el Havanna de Barrancas de Belgrano antes de ir a terapia. “Fui presidente de mesa ayer. La asistencia fue bajísima, cercana al 50%, como en toda la ciudad. Si en Belgrano el 36% apoyó a Adorni, hay que tener en cuenta que eso no implica un apoyo del 36%. Si se toma toda la población electoral, incluyendo los que no votaron, estamos hablando del apoyo de 18 personas de cada 100. Es muy poco”, dice el hombre, que manifiesta estar “indignado” con el triunfo de LLA en la Ciudad.

“Esto pasó porque básicamente el Pro no tiene propuestas. Mis amigos que votaron a Adorni lo hicieron porque decían que el Pro no tenía nada que ofrecer y porque la ciudad está sucia. Es verdad eso, en el microcentro hay olor a pis todo el día”, dice. Él votó a Lospennato: “Solo porque Milei me parece impresentable y nunca votaría al peronismo”, explica.

Carteles contra la candidatura de Santoro en Recoleta Fabián Marelli

En una mesa de la cafetería La Biela que da a la calle, desayunan Analía Salvi y su padre, de 70 años, que vive a una cuadra de ahí, sobre la avenida Alvear, pero que tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires.

“Mirá cómo están las baldosas. Es la zona más turística de la ciudad, y las veredas nunca estuvieron así de feas. Son hasta peligrosas”, dice él.

Su hija, que sí votó ayer, dice que no dudó en apoyar a Adorni y que tampoco lo hizo la mayoría de sus amigas. “Yo siempre votaba al Pro y ahora fui por Adorni. No dudé. Tanto yo como la mayoría de mis amigas apoyamos el proyecto de Milei porque confiamos en el proyecto nacional. Es un proyecto que nos da estabilidad”, afirma la empleada bancaria, de 38 años.