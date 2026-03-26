Las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos antes de recibir la eutanasia

Noelia Castillo Ramos cumplió su deseo de acceder a la eutanasia y morir dignamente. Luego de atravesar un extenso proceso judicial, marcado por la oposición de su padre, la joven recibió el procedimiento este jueves a las 18 h (hora local) en un hospital de Barcelona. Antes de morir, dejó un mensaje que conmovió a todos. “Por fin puedo descansar”, expresó, con lo que reflejó el agotamiento físico y emocional que arrastraba desde hacía años.

La joven, que acababa de cumplir 25 años, sufría una paraplejia del 74% y convivía con dolores constantes que, según relató, se habían vuelto insoportables. Durante más de dos años sostuvo su decisión de acceder a la eutanasia, incluso frente a las trabas legales y familiares que intentaron frenar el procedimiento.

En una de sus últimas entrevistas, explicó con crudeza los motivos: “Ya no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”.

Noelia Castillo Ramos tenía 25 años

¿Cómo fueron sus últimos minutos de vida?

Uno de los aspectos que más impactó a todo su entorno fue la decisión de Noelia de atravesar el momento final en soledad. “No quiero que me vean cerrando los ojos”, pidió la joven antes de iniciar el proceso médico, que duró aproximadamente 15 minutos.

El procedimiento se realizó bajo un estricto protocolo sanitario que incluye la administración de tres fármacos por vía intravenosa. Según explicaron desde el Comité Ético del Hospital Vall d’Hebron, la medicación induce primero un estado de sueño profundo y luego provoca un paro cardiorrespiratorio, para que el paciente no sufra.

Noelia Castillo Ramos solicitó a la Justicia estar sola al momento de la eutanasia (Fuente: Antena 3)

El motivo por el que Noelia decidió pedir la eutanasia se encuentra vinculado a un sufrimiento tanto físico como psicológico desde hace más de cuatro años. En octubre de 2022, tras sobrevivir a una violación grupal intentó suicidarse, lo que le provocó lesiones irreversibles. Desde entonces, atravesó un largo proceso de rehabilitación, acompañado de dolores físicos y secuelas emocionales que, según expresó, no podía soportar más.

Su caso tomó relevancia pública no solo por su historia personal, sino también por la batalla judicial que debió enfrentar para que se respetara su decisión. E incluso llegó a debatirse en el Congreso español, donde la presidente de la cámara, Francina Armengol, defendió el derecho a la muerte digna, mientras que el grupo político Vox calificó el hecho como una “ejecución”.

La historia de Noelia Castillo también marca un precedente en España en materia de eutanasia. La resolución judicial que habilitó el procedimiento, pese a la oposición familiar, refuerza el derecho individual del paciente por sobre terceros y sienta una base para futuras situaciones similares.

A nivel internacional, existen antecedentes que abrieron el camino a este tipo de legislaciones y debates. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Brittany Maynard, la joven estadounidense que en 2014 decidió poner fin a su vida tras ser diagnosticada con un tumor cerebral terminal. Su historia generó un fuerte impacto global y contribuyó a impulsar cambios en las leyes sobre muerte asistida en distintos países.