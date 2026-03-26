Barcelona: a horas de la eutanasia, el padre de Noelia Castillo Ramos presentó un último recurso judicial y se lo rechazaron

A tan solo horas de que Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años de Barcelona, reciba la eutanasia tras 20 meses de lucha judicial, su padre, quien nunca estuvo de acuerdo con su decisión, presentó un último recurso para paralizar el procedimiento y someter a la mujer a un tratamiento psiquiátrico, pero fue rechazado.

A través de Abogados Cristianos, el padre pidió paralizar la eutanasia y adoptar medidas cautelares para garantizar atención médica. El argumento utilizado se ampara en que la ley vigente en España no exige tratamiento previo y por esto piden la implementación de protocolos obligatorios en salud mental antes de autorizar el procedimiento.

Sin embargo, el Juzgado de Barcelona rechazó el recurso este jueves. La magistrada indicó que el progenitor “carece de potestad para adoptar las medidas que se solicitan, habiéndose dictado por los tribunales competentes las decisiones oportunas que, evidentemente, este órgano no puede modificar”.

Noelia Castillo Ramos, de 25 años, recibirá este jueves la muerte asistida (Fuente: Antena 3)

La Justicia precisó además que paralizar su muerte asistida “afectaría sus derechos fundamentales y le podría producir una situación de indefensión”. Según publicó el medio español ABC, en cuanto a la capacidad de Noelia para tomar su decisión, la jueza recordó que la cuestión ya fue resuelta ”tanto en la vía administrativa como en la judicial, por cuya razón no cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico".

Los informes médicos a los que se hizo alusión tiene que ver con los estudios que avalaron que la joven tiene capacidad para tomar decisiones de forma “libre y autónoma”, pese a que padece un trastorno límite de la personalidad.

Está previsto que la eutanasia se administre a la joven a las 14 (hora argentina) en el centro Sant Camil, de Sant Pere de Ribes, Barcelona. Desde anoche Noelia se encuentra en el hospital, acompañada por sus familiares.

Su caso y la lucha judicial

Los padres de Noelia perdieron su custodia cuando ella tenía 13 años a raíz de los problemas económicos derivados de su divorcio. En ese marco, pasó por hospitales y hogares para adolescentes.

Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso para quitarse la vida. Por el impacto sufrió una grave e irreversible lesión medular completa, una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos, consignó el medio El Mundo.

Frente a la depresión y a los dolores por la lesión medular, Noelia decidió pedir la muerte asistida. En una primera etapa, la solicitud de la joven fue aprobada por los organismos médicos correspondientes y contó con el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideraron que cumplía con todos los requisitos exigidos.

La última entrevista de Noelia Castillo Ramos

Sin embargo, desde el inicio, su padre —con el respaldo de la organización Abogados Cristianos— se manifestó en contra de la decisión y presentó distintos recursos judiciales para impedir el procedimiento. A partir de allí, se desencadenó una extensa cadena de resoluciones judiciales que terminaron demorando la eutanasia durante casi dos años.

Luego, la Justicia de Cataluña avaló su decisión, y más tarde el Tribunal Supremo confirmó ese criterio al considerar que su derecho a acceder a la eutanasia estaba garantizado y que la oposición de su padre no podía impedirlo.

El relato de Noelia Castillo Ramos

Con el paso de los meses, el Tribunal Constitucional desestimó el último recurso presentado por la familia al no detectar una vulneración de derechos fundamentales, lo que dejó sin margen nuevas apelaciones dentro del país.

Pero el conflicto escaló hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para frenar el procedimiento. Esa presentación también fue rechazada en marzo de 2026, lo que despejó de manera definitiva el camino para que Noelia pueda acceder al recurso.