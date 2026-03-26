Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos, la mujer que recibirá la eutanasia en España

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años de Barcelona, recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo a las 14.00 (hora de la Argentina), tras haber obtenido la autorización definitiva de las autoridades judiciales europeas. Su fallecimiento pondrá fin a un proceso marcado por un profundo desgaste emocional y una intrincada lucha legal que se extendió durante casi dos años, enfrentándola incluso a la postura de su propio padre, quien se opuso a su voluntad hasta las instancias finales.

El calvario de Noelia comenzó el 4 de octubre de 2022. La joven, que había sido víctima de una agresión sexual múltiple, tomó la drástica decisión de arrojarse desde un quinto piso en un intento de quitarse la vida. El impacto le provocó una grave e irreversible lesión medular completa, resultando en una paraplejia que le impide moverse de la cintura para abajo. Según consignó el medio El Mundo, esta condición le generó una incontinencia crónica y fuertes dolores neuropáticos, cuadros clínicos que, sumados a un complejo estado emocional, la llevaron a solicitar la muerte asistida en 2024.

Noelia Castillo Ramos tomó la decisión de recibir la muerte asistida en 2024, tras un intento por quitarse la vida (Fuente: Antena 3)

En su testimonio ofrecido al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, Noelia describió el nivel de sufrimiento que motivó su elección: “Siempre me sentí sola, antes incluso de pedir la eutanasia, yo ya veía mi mundo muy oscuro. No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil”.

Sobre el conflicto familiar, la joven defendió su autonomía al señalar que “la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”, subrayando su necesidad de paz frente al dolor persistente.

El recorrido judicial fue extenso y complejo. En una etapa inicial, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña avaló la solicitud al considerar que cumplía con los estándares médicos exigidos. No obstante, la oposición de su padre, respaldado por la organización Abogados Cristianos, derivó en una cadena de recursos que frenaron el procedimiento.

La última entrevista de Noelia, la joven que logró que le aprueben la eutanasia

La Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo ratificaron posteriormente el derecho de la joven a elegir, criterio que también sostuvo el Tribunal Constitucional al no hallar vulneraciones de derechos.

Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó en marzo de 2026 una medida cautelar solicitada por la familia, despejando el camino final.

La dinámica familiar se mantuvo fracturada durante este proceso. Mientras su padre mantuvo una postura de rechazo absoluto, su madre, Yolanda Ramos, expresó una compleja dicotomía: “Estoy rezando a ver si a último momento dice: ‘Me arrepienta’. Si ella no quiere vivir, ya no puedo más. No estoy conforme con la eutanasia, pero siempre voy a estar a su lado”.

Su madre confirmó que acompañará a Noelia en el hospital sin ingresar a la habitación, por pedido de su hija. Según lo reportado, la joven mantuvo un perfil bajo, sin actividad en redes sociales desde 2015, enfocándose exclusivamente en la resolución de su proceso personal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.