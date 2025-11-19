Le clavaron una llave en la cabeza, le fracturaron el cráneo y rompió el silencio: “Se fue todo de las manos”

Jonathan Smith fue a ver a su hija jugar al fútbol pero terminó con una llave en la cabeza y fractura de cráneo. El hecho ocurrió el miércoles pasado en Gimnasia y Esgrima de Villa España, club de la ciudad de Berazategui, ubicado en la intersección de las calles 33 y 150. Tras la agresión, el exjugador de General Lamadrid dialogó con un móvil de LN+.

Jonathan Smith, jugador de General Lamadrid, en dialogo con LN+

“Fue algo impensado e inesperado. Nunca pensé que me podía llegar a ocurrir algo así”, revivió Smith. “Se suponía que era un simple campeonato de fútbol. Algo para disfrutar, pero se fue todo de las manos”, sostuvo desde su domicilio.

Según el relato de Smith, en el medio del partido que disputaba su hija se armó una trifulca y varios familiares se metieron a la cancha, pero él se llevó la peor parte. "No sé cuál fue el desencadenante. Lo primero que atiné a hacer fue separar a las chicas de mi club y del otro“, sostuvo el exjugador y ahora entrenador de fútbol.

Smith en diálogo con el móvil de LN+

“El hombre que me clavó la llave primero me pegó un cabezazo: era el padre de otra de las chicas que estaba jugando”, agregó Smith. Horas más tarde, desde el Comando de Patrullas de Berazategui identificaron al agresor: Gastón Omar Álvarez, de 40 años.

Todavía en shock, Smith fue trasladado e intervenido quirúrgicamente en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela. A su recuperación la lleva adelante en su domicilio.

Ante la pregunta realizada por LN+ sobre cómo afronta su convalecencia, el entrenador sostuvo que con la compañía de su familia. “Mi hija de 16 está conmigo. Ambos queremos volver al club, pero no sabemos cuándo”, precisó.

Antes del cierre del móvil, el exjugador del ascenso se abrió camino a una reflexión sobre la violencia en el fútbol. “Esto que pasó es para sentarse y hablar en profundidad. Son muchas las cosas que se pueden mejorar para cambiar esta situación”, concluyó Smith.