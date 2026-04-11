“Lección relevante”: un modelo regional único redefine el acceso a la salud en América Latina

En un contexto global marcado por el aumento sostenido de los costos de las tecnologías sanitarias, la fragilidad de las cadenas de suministro y las lecciones aún recientes de la pandemia de Covid-19, la pregunta sobre cómo garantizar un acceso equitativo y sostenible a medicamentos y vacunas se vuelve cada vez más urgente.

Este fue uno de los ejes centrales del III Seminario de Innovación en Sistemas de Salud, organizado por Consenso Salud y realizado en Londres y Oxford, en abril de 2026. Allí, expertos internacionales debatieron sobre los desafíos actuales y las soluciones emergentes.

En ese marco, cobró especial relevancia una experiencia regional que, aunque poco conocida fuera del ámbito técnico, es considerada por muchos como un modelo prácticamente único en el mundo: los Fondos Rotatorios Regionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presentada por Santiago Cornejo, el gerente ejecutivo de dichos fondos.

Los Fondos Rotatorios constituyen mucho más que una plataforma de compras conjuntas. Se trata de una arquitectura regional que integra la demanda, el financiamiento, la planificación y la cooperación técnica entre países.

A través de este sistema, la OPS consolida la demanda de los países de la región para negociar mejores condiciones, accede a financiamiento oportuno y cuenta con apoyo técnico a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos.

Este enfoque ha permitido generar beneficios tangibles: 33 países y 9 territorios en América Latina y el Caribe participan activamente, con un impacto estimado en 171 millones de personas solo en el bienio 2024-2025. En ese período, se adquirieron cerca de 234 millones de dosis de vacunas y más de 18 millones de tratamientos y diagnósticos. Además, los países han logrado ahorros de hasta un 50% en la compra de vacunas.

Pero el verdadero valor del modelo no reside solo en su capacidad de generar ahorros, sino también en su carácter innovador. Los Fondos Rotatorios de la OPS son el único mecanismo regional del mundo que logra articular de manera estructurada y sostenida la demanda de múltiples países, creando señales claras para el mercado.

Uno de los cambios más significativos impulsados en los últimos años es el énfasis en la producción regional. Se proyecta que podría alcanzar entre el 35% y el 40% del volumen regional de vacunas en los próximos años.

En este nuevo escenario, la Argentina aparece como un actor clave. Se estima que el fortalecimiento de la producción regional podría generar alrededor de 250 millones de dólares anuales en exportaciones para el país.

Sin embargo, el éxito del modelo también plantea nuevos desafíos. La creciente complejidad tecnológica, el aumento de los precios de los productos innovadores y las restricciones fiscales exigen una evolución constante.

En definitiva, los Fondos Rotatorios de la OPS ofrecen una lección relevante: la cooperación, cuando se estructura de manera inteligente e innovadora, puede traducirse en resultados concretos y sostenibles para millones de personas