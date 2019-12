Raul Lavié: "El diario ha cumplido un rol esencial en mi aprendizaje del mundo" Fuente: LA NACION - Crédito: Hernan Zenteno

Siempre me he regido por la lectura para aprender sobre el mundo. Y el diario ha cumplido un rol esencial. Para mí, leer fue la manera de incorporar los saberes que me faltaron. A los 12 años, inmediatamente después de terminar la escuela primaria, tuve que salir a trabajar. Había quedado como el único "hombre" que podía asumir la responsabilidad de ayudar a mi familia a salir delante. Es algo que me enorgullece enormemente, porque ahí comencé a aprender lo que es la vida, a conocer la generosidad y a descubrir todo lo que conlleva ir armando una personalidad. Aunque quise hacer un curso nocturno, tuve que dejarlo porque me levantaba muy temprano para cumplir con los empleos que ejercí hasta los 15 años, cuando comencé mi carrera artística, lo que me salvó en la vida.

Por eso, creo fervientemente en la información que los diarios nos brindan para aprender. A través de sus periodistas y colaboradores, nos abren la mente para comprender las razones por las que a veces fracasamos o a veces logramos algo positivo para la sociedad. Estas mentes que transitan el pensamiento de la historia desde lo que ocurre cotidianamente son la fuente de una mirada esclarecedora. La Argentina ha tenido, a lo largo de su historia, grandes periodistas, grandes emprendimientos en cuanto a la labor periodística y la creación de diarios que fueron orgullo en América y en el mundo.

LA NACION se ocupó, en el día a día, de los hechos históricos durante estos últimos 150 años. Desde su nacimiento ha informado, a través del pensamiento de grandes periodistas, sobre aquellos sucesos que marcaron la vida del país. Con los aciertos e incluso también con los desaciertos, creo que esta acción es fundamental para crear una sociedad que tenga la posibilidad de escuchar distintas voces.

Y, en ese sentido, es un ejemplo que LA NACION haya cumplido el rol de llevar al mundo las noticias de un lejano país.

LA NACION ha sido el elemento necesario para que otros países fueran aprendiendo a conocernos y a reconocernos.

Personalmente, tuve la posibilidad de mantener un acercamiento con Bartolomé Mitre, con quien durante un tiempo fuimos buenos compañeros de conversaciones y, en aquellos encuentros, conocí también el esfuerzo que ha realizado la familia en todo el largo trayecto del periódico.

Además, como artista, cada vez que he ido a la Redacción de LA NACION fui muy bien recibido y me siento orgulloso de haber logrado ese respeto que ha sido un aporte fundamental en mi carrera. Soy un gran agradecido por lo que ha significado el diario, con sus críticas y alabanzas, en mi crecimiento artístico.

Últimamente se han acelerado los ritmos por la tecnología, pero yo invierto mucho tiempo en la lectura. Me levanto temprano y leo el diario. No en la computadora sino en papel. LA NACION cumple una enorme misión a través de la palabra escrita en esas hojas que al tacto y a los ojos son tan generosas.

Leo desde la primera página hasta la última. Especialmente los fines de semana, cuando la edición viene bien robusta, y uno se entera de tantas cosas.

Muchos han dejado de leer diarios y se informan de otras maneras. Yo creo que uno puede acceder a información de otras formas, pero el diario es irremplazable, es lo palpable, para tenerlo ahí, para releerlo, para recortar artículos. Esto es algo que hago seguido; los conservo en archivos que suelo revisitar porque sé que, en algún momento, uno de ellos me va a servir para esclarecer el pensamiento.

Considero que LA NACION es nuestro gran diario. Nos enseña y nos acerca al mundo.

* Cantante y actor