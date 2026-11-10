León XIV recorrió el centro de Córdoba en papamóvil: la emoción de los que lo vieron pasar

El tramo hace avenida Colón, General Paz, Vélez Sarsfield, Hipólito Yrigoyen. Las veredas son anchas, las calles más. A lo largo del trayecto hay pizzerías, hay kioscos, hay tiendas de ropa, hay peluquerías, hay farmacias, hay dietéticas, hay bancos, hay librerías, hay puestos de flores, hay paradas de colectivos, hay galerías, hay edificios, hay una plaza en particular. Pero este martes al mediodía nada de eso importa, nadie entra, nadie compra, nadie hace trámites. La zona está repleta de gente que de hecho le da la espalda a todos estos lugares. Solo miran a la calle, al centro de la calle, a la espera de que pase lo único que va a pasar hoy: el papa León XIV.

Son miles las personas que están desde temprano para tener al líder de la Iglesia Católica cerca, quizá saludarlo, quizá tocarlo, quizá pedirle una bendición o agradecer por algo. Son seguro los que decidieron no ir a la misa central en Fadea, los que no llegaron, y quisieron tenerlo cerca en su recorrido por el centro.

León XIV, al subir al papamóvil Sebastián Salguero

Marita es una de las cientos de personas que espera poder ver, aunque sea por segundos, el paso del Papa. “Tengo ganas de verlos, es un lujo que haya venido a la Argentina. Así como uno se mueve para ver a Messi, este es el Papa. Así vengo yo, a ver a Pedro, en la persona que sea”, dice.

Coincide con ella Micaela, también oriunda de la provincia de Córdoba. “Lo que necesitamos hoy más que nada es una palabra de aliento a los jóvenes, reivindicar su valor en la sociedad, y el Santo Padre va a conseguir con sus palabras este propósito”, considera. Y señala: “Mi vida fue bendecida por Dios muchas veces, es difícil de explicar cuando no se lo vive, pero a todos nos va a pasar en algún momento. Él estuvo en cada situación difícil de mi vida y todos los días me levanto y digo ‘gracias Dios por estar viva’”.

Junto a ellas, el bullicio al aire libre se siente entre la ansiedad por la visita, por el evento histórico de tener a un Papa a metros, y las charlas de las familias, los amigos, los compañeros que están todos aquí. No hay mucho espacio para maniobras, para acomodarse.

Los vecinos observan el paso desde los balcones Sebastián Salguero

“Es muy importante la venida del Papa, la influencia en la política, representa a la Iglesia y tiene poder sobre nuestras decisiones”, dice Camila, de 42 años. Su marido, Genaro, de 40, asiente y suma: “Él nos hace más humanos, su mensaje es para que todo sea más fácil de llevar, para unirnos como país, es un mensaje de comunidad”.

Desde los balcones de los edificios, agitando banderas amarillas y blancas, desde detrás de la valla que los separa varios metros de la avenida principal, desde terrazas o cualquier explanada que permita una vista directa; los cientos de fieles que se esperan al Papa en el centro de la ciudad se muestran eufóricos ante el paso del Sumo Pontífice. Tras bendecir a un bebé que fue con sus padres a la zona de la Jefatura de Policía ataviado con prendas similares a las suyas, el Papa inició el recorrido.

Una gran multitud esperaba por el Papa Sebastián Salguero

“Queremos ser parte de algo tan grande, de este mensaje de amor tan grande que baja desde el Papa. En nuestra memoria va a quedar el mensaje de paz, de esperanza: eso es un activador de vida”, dice Eugenia, una de las fieles que se encuentra entre el público que se acercó a ver al Papa. “Estamos cansadas y cansados los argentinos del mensaje de odio; él vino con un mensaje de paz, queremos que la Argentina supere la grieta”, añade.

El avance de León es rápido. El papamóvil blanco que lo traslada y lo muestra en el medio está abierto para que no haya separaciones entre él, también todo de blanco, y los demás. A pesar de los metros que sí los separan por la valla de contención, los fieles gritan, lloran, extienden los brazos para tratar de acercarse unos centímetros al líder espiritual.

Apenas minutos más tarde, el papamóvil es algo que se veía desde lejos. Entre las miles de cabezas que lo seguían, que intentaban quedarse con esa última imagen, que se recuperaban de la emoción, León avanzó hacia el Arzobispado en donde almorzará junto a un pequeño grupo y más tarde encabezará un encuentro en la catedral cordobesa. Inmediatamente después de entrar al edificio, y tal como tenía previsto, salió a saludar a la gente desde el balcón. “Démosle gracias a Dios por este día de fiesta y por todos los que han venido a acogerme”, dijo en un espontáneo mensaje.

El saludo desde el balcón del Arzobispado de Córdoba Sebastián Salguero

Los fieles llegaron de todos los rincones del país.

Adriana viajó más de 300 kilómetros desde la provincia de Santa Fe para ver al Papa. Llegó a las 4 y este es el primer papa que ve en su vida. ”El mensaje me parece fabuloso. El Papa es templado, seguro, conocer del lugar que visita,está bien informado y bien preparado; lo admiro por eso. Es como un hijo de Francisco… Espero que en la Argentina logre concientizar de que existe la alteridad, el otro”, reflexiona. Adriana, que también viajó a Uruguay para la misa de Paysandú, destaca la mirada del Papa, la emoción que despierta, el “puchero” que hace cuando ve a la gente. “Yo lo espere a Francisco, pero, al no venir él, estamos con León”, subraya.

Pero el público no es sólo nacional. “Mi mamá es muy católica, ella nunca pudo ver a un papa y yo sí: estar acá es un homenaje a ella”, dice, emocionada, Lidiane. La mujer de 55 años es brasileña, pero vive en San Luis desde 1998, cuando se enamoró de un argentino al que conoció en Bahía. “Espero amor, tolerancia y menos violencia, porque la gente hoy por cualquier cosa explota, daña al otro e insulta y eso es triste. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Creo que el mensaje va a llegar no solo a católicos, sino a otras creencias también”, evalúa.

Tan pronto como el Papa volvió a entrar al edificio del Arzobispado, la efervescencia del público bajó. La mayoría de las banderas dejó de agitarse y cesaron los gritos de “¡León!¡León!¡León!” que casi lograron tapar la voz del Sumo Pontífice cuando habló desde el balcón. Sin embargo, la desconcentración no será inmediata; nadie parece querer irse y todos esperan ver aunque sea unos segundos más al Papa.