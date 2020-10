Luego de contarle a sus abuelos que es lesbiana, Abril Couceiro recibió una extraordinaria y conmovedora respuesta de parte de Edgar, de 76 años. "Tenemos muchos prejuicios respecto a la capacidad de deconstruirse de los adultos mayores", señaló Abril

El lunes a la noche, Abril Couceiro abrió Twitter y publicó una captura de pantalla de un mensaje de su abuelo. No era cualquier mensaje: Edgar Barrales, docente de Matemática retirado, se había enterado hacía algunas horas que su ella estaba en pareja con otra mujer. Las palabras del abuelo sorprendieron a Abril por la enorme sensibilidad con la que tomó la noticia. "Cuando el amor es sincero y honesto no hay barreras", escribió el hombre de 76 años vía WhatsApp. Y la nieta no fue la única sorprendida: el tuit recibió más de 250 mil interacciones que compartían la emoción pero, sobre todo, el asombro por el mensaje de Barrales.

"Tenemos muchos prejuicios respecto a la capacidad de deconstruirse de los adultos mayores", dice Couceiro a LA NACIÓN. Después de escuchar historias en las que la diversidad sexual no encontró una buena respuesta de los miembros de otras familias, Abril había elegido que sus abuelos fueran los últimos en enterarse.

"Mi abuela tiene amigos gays, va al bingo y me cuenta que incluso otras señoras la miran mal por juntarse con ellos. Siempre supe que eran personas nobles que luchaban por el amor, pero bueno, es distinto cuando es una persona ajena a la familia. Yo me comí el verso y decidí callarme con ellos", comenta.

Desde 2017, Abril, de 19 años, tiene claro que le gustan las chicas. Contárselo a su familia fue una decisión que se dio en etapas y empezó por la persona más joven: "Primero se lo conté a mi hermano, que me bancó en todas".

A mediados de 2019 conoció a Martina, a quien presentó a toda la familia, pero como "una amiga". "En un momento me cansé de mentirles a mis papás y se lo conté a ellos también, que al principio les costó, pero después lo tomaron bien. Los únicos que no lo sabían eran mis abuelos". El domingo, Abril estuvo con su abuela y antes de despedirse le dijo que tenía que hablar con ella. Sin mucho preámbulo, le explicó: "Quería contarte que estoy de novia con una mujer". "Yo lo presentía", le respondió ella, más sorprendida porque finalmente se estuviera poniendo en palabras la verdad que por la novedad en sí.

"Será un gusto conocer a tu amor", escribió Edgar Barrales a su nieta Abril

A la mañana siguiente, su abuelo ya se había enterado a través de su esposa. A las 9.30 de la mañana, Edgar Barrales le escribió a su nieta: "Querida Abril, sos tan buena y transparente que mi corazón ya lo presentía hace tiempo. Cuando el amor es sincero y honesto no hay barreras sociales, raciales, culturales o de género que lo detengan. Lo importante es amar no solo con el cuerpo sino también con alma. Te deseo la mayor de las felicidades. Será un gusto conocer a tu amor. Te amo, tu abuelo".

Abril pasó todo el día pensando en ese mensaje. Se lo mostró a Martina y lloraron juntas. También a su familia y no dejaron de hablar de las palabras de Edgar. "Por un lado nos sorprende la reacción de todo el mundo, porque la respuesta de mi abuelo debería ser la de cualquier persona en 2020, pero sabemos que hay mucha gente que todavía no piensa así y entendemos por qué causó lo que causó ese tuit", subraya.

Abril Couceito y Edgar Barrales, los protagonistas de un emotivo viral de Twitter

Con algo de temor, este martes Abril llamó a su abuelo para contarle todas las repercusiones de su mensaje. "Mirá, no sé si te vas a enojar, pero lo puse en Twitter y se hizo viral", le dijo al hombre. "Esas palabras son tuyas y podés hacer con ellas lo que quieras", le respondió.

Además del alcance que logró en Twitter, hubo otras simpáticas consecuencias a partir de ese viral: unas 700 personas empezaron a seguir a Barrales -que además de docente jubilado es cantautor- en su canal de YouTube donde comparte sus canciones. "Está chocho con todo, muy emocionado con todo lo que pasó", cuenta Abril y concluye: "Para mi fue muy importante ese mensaje, y nos encantó poder compartirlo con otros. Abrirte a toda tu familia es un peso enorme que te quitás de los hombros y nadie debería quedarse con eso guardado".