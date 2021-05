Libertad Argentina, la “Whitney Houston” mendocina que emociona en la vía pública en medio de la crisis

MENDOZA.- Su voz a lo “Whitney Houston” sorprende y emociona a los mendocinos que “corren” por la vía pública, en medio de las preocupaciones por la pandemia. Pero su historia llama aún más la atención, tras viralizarse un video que desnuda el golpe de la crisis económica y sanitaria que azota al país. Se trata de una mujer de 45 años que, frente a la falta de empleo, decidió plantarse con su reproductor de música portátil en sitios claves al aire libre de la provincia para compartir su amor y don por el canto, con la compañía de sus hijos, y lograr el “pan de cada día”, pero también llevar un poco de alegría a quienes la están pasando mal. Y su nombre artístico lo dice todo, en medio de la dramática realidad que vive la nación: Libertad Argentina.

Así las cosas, esta mujer que conquista hoy a quienes circulan por las calles no baja los brazos, a pesar de las dificultades que se presentan a diario y de haber perdido trabajos, incluso de sentir muchas veces cómo muchos transeúntes miran para otro lado. “Es difícil para mí cantar en la vía pública, más cuando la gente te ignora mucho, aunque yo canto para la gente más vulnerable, la que agobiada va a pagar sus cuentas o a cobrar al banco, donde tienen que hacer tremendas colas; la espera así no se hace tan difícil”, expresó a LA NACION Libertad, quien nació en Buenos Aires, donde alcanzó a tomar clases de canto, pero lleva más de la mitad de su vida en “la tierra del sol, del buen vino y del conocimiento”. Aún con las serias complicaciones laborales que ha tenido a la largo de su historia, el canto “a la gorra” le ha permitido salvarse y hasta viajar por Latinoamérica. Pero todo se hace cada vez más duro.

Oriunda de Buenos Aires, pero mendocina por adopción, Libertad Argentina sueña con un país mejor, con menos personas vulnerables.

Argentina Libertad vive hoy en carne propia los embates de la situación económica y lo cuesta arriba que se hace el día a día, en medio de una condición epidemiológica que tampoco da respiro. “La crisis nos atacó a todos; se nota muchísimo, te das cuenta que vas a comprar al supermercado y la plata no te alcanza para nada. Es una locura, con mil pesos no hacés ni para la semana; cuánto vale la leche”, se preguntó la artista, preocupada por el futuro de las familias argentinas. Vive con su esposo Miguel, también músico, y sus dos hijos de 6 y 8 años en la comuna de Las Heras. Su marido se dedica a la instalación de paneles solares pero también está con problemas laborales. Por eso, el arte y alguna performance juntos, con canto y guitarra, les ayuda a sortear los malos momentos para el bosillo.

Por eso, apuesta a una mayor sensibilidad de la población con los que más lo necesitan. “El mensaje para mi pueblo es que dejen de ignorar lo que está sucediendo por que la ignorancia es parte de la muerte. La vida todos los días nos muestra qué hacer”, comentó Libertad, quien no deja de soñar en grande y de pensar en un futuro mejor para todos. “Mi sueño es que mi pueblo se despierte en vez de pelear. Tenemos la solución, no hay que echarle la culpa a un gobierno. Si siguen ignorando, no solucionamos nada. Y, con respecto a cantar, seguiré cantando como la cigarra”, contó a LA NACION, emocionada por la repercusión que está teniendo su presencia en las principales zonas del Gran Mendoza, como la Peatonal Sarmiento, la Plaza Independencia o la calle Libertad, en Villa Nueva, Guaymallén, donde transitan a diario miles de personas, quienes empiezan a detenerse cuando suenan las melodías de la afamada cantante afroamericana, quien perdió la vida en 2012. Su parecido y calidez al interpretar las canciones de Houston la convierten en un imán para los oídos de quienes pasan cerca, a pesar de que algunos esquivan acercarse a dejar una ayuda. También sorprende con temas clásicos y melódicos de Celine Dion o Barbra Streisand, entre otras estrellas internacionales.

Argentina Libertad es el nombre artístico de esta cantante de 45 años que sorprende en Mendoza con su trabajo "a la gorra".

Libertad conoció a Miguel en Buenos Aires pero cuando él regresó a la provincia decidió seguirlo. En esta tierra hizo de todo por mantener activa su pasión por el canto: pasó por castings, participó de una banda que luego se disolvió y siguió como solista en bares y discotecas. Luego, en 2005 decidieron irse a vivir al medio del campo en Córdoba y desde allí emprender una travesía en bicicleta hasta Bolivia. En cada ciudad que visitaban durante el trayecto hacían paradas donde cantaban y vendían artesanías que realizaba Libertad. Desde hace una década se instalaron nuevamente en Mendoza donde decidieron formar la familia, y en 2018, en su auto, hicieron otra excursión sorprendente: viajaron hasta Ecuador y lograron volver antes de que todo se cerrara por la pandemia de coronavirus.

Sin dudas, el video que se hizo viral ha sensibilizado a muchas personas. El encargado de tomar las imágenes es Marcelo Trigo, un vecino de la comuna de Guaymallén quien se sintió cautivado por Libertad cuando transitaba por la calle que lleva el nombre de la cantante, en plena villa cabecera departamental. “Me emocionó escucharla y pensé que podía ayudarla con la filmación. Me alcanza con verla feliz y que logre cumplir esos sueños. Quien la escuche y vea el entorno en vivo, entenderá lo que se siente; canta varias canciones, una mejor que la otra”, comentó a LA NACION el hombre que logró que la grabación “explote” en las redes sociales y que sea, quizás, el inicio de una carrera musical sin techo.

