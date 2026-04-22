Ola de amenazas en escuelas: un dibujo obligó otra vez a un tradicional colegio de Recoleta a activar el protocolo

Un dibujo encontrado en un tacho de basura obligó otra vez al colegio Champagnat de Recoleta a aplicar el protocolo para situaciones de violencia escolar o sospechosas, en medio de la ola de amenazas de tiroteos en múltiples instituciones educativas de todo el país.

“Nos ponemos en contacto con ustedes con el deseo de transmitirles serenidad y cercanía frente a un episodio ocurrido durante la mañana de hoy, el cual queremos compartir con total transparencia”, comienza el comunicado que la tradicional institución compartió a las familias de los estudiantes.

La comunicación explica que un alumno de sexto grado, durante una hora de clase, encontró un dibujo de una persona que portaba un arma en sus manos con la inscripción “Tiroteo” en letras negras resaltadas. Se lo entregó a la docente a cargo del aula, quien a la vez se lo trasladó a la directora del nivel primario. Esta, “siguiendo estrictamente los protocolos de cuidado, dio intervención al 911 y al Equipo de Intervención de la Red Marista de Escuelas”.

“La presencia policial en el establecimiento respondió únicamente al cumplimiento de los pasos legales y la documentación necesaria. Más allá de los protocolos, nuestro corazón está puesto en el bienestar emocional”, indicó la institución.

El comunicado del colegio Champagnat

Luego señalaron que están trabajando en un plan de acción de posvención focalizando en ofrecer a los alumnos un espacio pedagógico de contención. “Es fundamental que, niñas, niños, adolescentes y adultos, comprendamos que esto no es un juego, no es un reto divertido y no nos hace bien como comunidad. A la vez, procuramos asegurar especialmente a los adolescentes canales seguros y cuidados para que puedan hablar de lo que les preocupa o molesta”, agregó el comunicado firmado por el Equipo Directivo del Colegio Marista Champagnat.

“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y educadores es nuestra prioridad. A la vez que activamos medidas de prevención, entendemos que es preciso evitar una criminalización indiscriminada de todas las situaciones, sobre todo, considerando el contexto actual”, añadieron, y pidieron colaboración a las familias.

El colegio ya había atravesado un momento tenso luego de que una imagen difundida en el estado de redes sociales de un alumno de primer año de secundario, el domingo pasado, obligara a activar una serie de medidas preventivas, además de una intervención judicial.

La fotografía mostraba un arma apoyada sobre las piernas de quien toma la imagen y una caja con municiones. El contenido estaba acompañado por un texto de tono amenazante que decía: “Voy a hacer un tirot-” (sic).

El estado que subió el menor y generó alerta Redes

El colegio Champagnat informó entonces que se activaron “todos los protocolos de cuidado” previstos para este tipo de episodios: se comunicó con la familia del estudiante y dio aviso a la Justicia.

Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, durante la requisa en la vivienda del alumno no se encontraron armas ni municiones. Por instrucción del juzgado interviniente, los efectivos secuestraron una computadora portátil, dos pendrives de 32 GB y un teléfono celular del estudiante, que quedaron a disposición de la investigación.

La investigación judicial continúa enfocada en el análisis del material secuestrado y en determinar el contexto en el que se difundió la imagen que dio inicio al episodio.