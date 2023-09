escuchar

Llegó la primera y se abre la temporada de leer en cualquier parte: donde siempre, en el living, en el colectivo, en el tren, en el horario de almuerzo de trabajo, pero también arranca la temporada de los parques y las plazas. Llegan los días más largos, las tardes de solcito y vuelve a ser una opción salir de casa, sentarse sobre el pasto y abrir un libro.

La edición de septiembre de club LiBooks, el club de libros del diario LA NACION, hace ya varios días que está en tus manos. Así que si ya terminaste la lectura y aún no tenés plan hasta la próxima entrega, que llega en los primeros días de octubre, en esta nota te recomendamos tres libros para arrancar si te gustó nuestra selección del mes.

Y además te recordamos que te podés suscribir al club LiBooks en cualquier momento del mes, de forma simple: ingresá en este link y elegí la o las suscripciones que más te gustan. Ficción contemporánea, No ficción, Bienestar y desarrollo personal.

Si te gustó Me llamo Lucy Barton, de Elizabeth Strout

Los textos de Lucia Berlin te pueden encantar. Se trata de una autora estadounidense que falleció en 2004, a los 68 años. A lo largo de su vida escribió 77 cuentos y tres libros. Berlín ganó en 1991 el American Book Award y sin embargo su grado de mayor popularidad le llegó tras su muerte, en 2015, cuando se editó su libro de relatos póstumo Manual para mujeres de la limpieza, publicado por Alfaguara, que se convirtió en un bestseller.

Te recomendamos entrar a su obra con este texto, en el cual a partir de sus vivencias la autora, graciosa, melancólica, monta 43 relatos en los que las mujeres, protagonistas, son al mismo tiempo, mujeres perdidas pero fuertes, sabias, reales. Mujeres que no paran, que avanzan, que caminan en los bordes, pero que de todos modos no caen. Es un libro diverso. Compuesto por memorias, por disparadores propios y ajenos, con los que Berlin se mete en las escenas más variadas. Abre puertas.

Sobre ella, dijo Elizabeth Geoghegan de The Paris Review: “Su prosa desciende de Proust y de Chéjov. Siempre me he preguntado por qué el mundo ha tardado tanto en descubrir a Lucia Berlin”.

Si te gustó Un malestar indefinido, de Samantha Harvey

Te va a gustar Historia de la enfermedad actual, de Anna deForest y publicado por Editorial Fiordo. La narradora de esta historia cuenta sus años de formación como médica en un hospital de Nueva York a través de guardias, pacientes, terapias, estudios y salas de cuidados paliativos. Ahí, siempre todo tan pegado a la muerte. A tenerla ante los ojos, a evitarla. Entre ese ripio, ese límite o esa omnipotencia. Lo que pasa, lo que se ve y lo que le pasa a quien cuenta esta atravesado por ella.

El texto es una mirada dura, difícil de dejar pasar. Y es una verdad también sabida: la brutal dimensión humana de la práctica médica, la automatización de la profesión, el desapego.

“Historia de la enfermedad actual ofrece la perspectiva de una médica que lo siente todo. La escritura es onírica y fragmentaria, una secuencia vívida de escenas que quien lee debe recomponer, como un rompecabezas, para entender exactamente quién narra. La respuesta, en las últimas páginas, es una revelación”, escribió el diario The New York Times sobre este, el debut de la autora.

Si te gustó El optimista que hay en ti, de Jessica Lockhart

Podés leer El cerebro optimista, del español Mikel Alonso López. Es un texto buenísimo de un experto en neurociencia aplicada al comportamiento y las emociones con el que propone un giro, dar al cerebro, uno de los órganos más importantes del cuerpo, otras funciones.

A partir de la premisa de que este órgano no fue diseñado para la felicidad, y gracias a su plasticidad demostrada a lo largo de cientos de años, el autor propone reorganizar la programación básica del cerebro trabajando hábitos, creencias y el autoconocimiento desde la neurociencia más actual.

Este libro, publicado por Urano, es también una guía ideal para quienes busquen transformar estrés, pesimismo y rutina en emociones placenteras, como la aventura.

LA NACION