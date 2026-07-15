Listado de actividades gratis para hacer en CABA en las vacaciones de invierno 2026
Desde museos y espectáculos hasta parques, talleres y espacios interactivos, la Ciudad de Buenos Aires ofrece una amplia agenda gratuita para grandes y chicos
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Las vacaciones de invierno es una de las épocas del año con mayor oferta cultural y recreativa en la ciudad de Buenos Aires. Durante dos semanas, distintos organismos públicos, museos y centros culturales preparan una programación especial con actividades pensadas para niños, adolescentes y familias.
La buena noticia es que muchas de estas propuestas son completamente gratuitas. Hay espectáculos teatrales, talleres creativos, muestras interactivas, espacios para jugar y paseos al aire libre que permiten disfrutar del receso sin necesidad de comprar una entrada.
A continuación, repasamos algunas de las mejores actividades gratis para hacer en CABA durante las vacaciones de invierno:
Disfrutar de la programación del Palacio Libertad
El Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento (exCCK) vuelve a ser uno de los principales puntos de encuentro para las familias durante las vacaciones.
Habrá cientos de actividades gratuitas, entre ellas obras de teatro, conciertos, espectáculos de danza, talleres, narraciones, experiencias inmersivas y propuestas participativas para chicos de distintas edades. Algunas funciones requieren reserva previa debido a la capacidad de las salas.
Recorrer el Ecoparque
Ubicado en el barrio de Palermo, el Ecoparque ofrece ingreso gratuito y es una excelente alternativa para pasar una tarde al aire libre.
Además de recorrer sus senderos y conocer los animales que habitan el predio, durante las vacaciones suele sumar actividades educativas y propuestas destinadas al cuidado del ambiente.
Visitar el Cabildo y otros museos nacionales
Muchos museos nacionales con sede en la Ciudad de Buenos Aires cuentan con entrada libre durante todo el año.
El Cabildo, el Museo Histórico Nacional, el Museo Casa de Ricardo Rojas, el Museo del Hombre y otros espacios organizan visitas guiadas, talleres y actividades especiales para chicos durante el receso escolar.
Participar de los talleres en centros culturales
Los centros culturales porteños ofrecen una agenda especial con propuestas para todas las edades.
Entre las actividades más habituales aparecen talleres de dibujo, música, lectura, manualidades, ciencia y juegos, además de funciones de narración oral y espectáculos infantiles.
Pasear por los Bosques de Palermo
Cuando el clima acompaña, los Bosques de Palermo siguen siendo uno de los mejores planes gratuitos de la ciudad.
Los chicos pueden disfrutar de los espacios verdes, los juegos, los senderos y realizar un picnic en familia, además de recorrer el Rosedal o visitar los lagos de la zona.
Conocer el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU)
El MIJU, ubicado en Puerto Madero, propone experiencias participativas pensadas para niños de hasta 12 años.
Durante las vacaciones de invierno suele ampliar su programación con actividades vinculadas al juego, la creatividad y el aprendizaje. Debido a la gran demanda, conviene consultar previamente la modalidad de ingreso y los horarios disponibles.
Aprovechar las actividades en plazas y parques
Durante el receso escolar, distintos espacios públicos de la Ciudad organizan jornadas recreativas con juegos, espectáculos, talleres y actividades deportivas para toda la familia.
Muchas de estas propuestas son itinerantes y se desarrollan en plazas de diferentes barrios, por lo que conviene consultar la programación oficial antes de asistir.
Sugerencias para organizar las salidas
Muchas de las actividades gratuitas tienen cupos limitados o requieren inscripción previa, especialmente aquellas que se realizan en auditorios o salas cerradas.
Por eso, antes de salir es recomendable consultar la programación oficial de cada espacio, verificar los horarios y confirmar si es necesario reservar entradas para evitar inconvenientes.
Vacaciones para disfrutar sin gastar de más
Las vacaciones de invierno demuestran que no hace falta realizar un gran presupuesto para disfrutar en familia. La Ciudad de Buenos Aires ofrece una amplia variedad de propuestas gratuitas que combinan cultura, entretenimiento y aprendizaje para todas las edades.
Con un poco de planificación, es posible recorrer distintos espacios, descubrir nuevas actividades y compartir experiencias inolvidables con los más chicos, aprovechando al máximo todo lo que la ciudad tiene para ofrecer durante el receso escolar.
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