“Los alumnos irradian calor”: la insólita respuesta a maestros de una escuela que se quejaron del frío

Maestros de la escuela secundaria N°11 de General Rodríguez, en provincia de Buenos Aires, recibieron una insólita respuesta por parte del presidente del Consejo Escolar Municipal ante las constantes quejas de los alumnos por la falta de gas y el frío en las aulas. “El cuerpo irradia calor”, resaltó.

Diego Bustamante divulgó un comunicado el pasado lunes en el cual enumeró, al menos, dos recomendaciones para que los estudiantes afronten las bajas temperaturas. En principio, la misiva anticipa: “Se siguen llevando a cabo pruebas de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de gas”.

Tras la aclaración, Bustamante explica en los párrafos siguiente cómo proceder con el correcto encendido de calefactores y aires acondicionados -aun cuando aclara que algunas escuelas no cuentan con ellos o no funcionan-. El último tramo del escrito es el que desata la polémica.

“Hasta que se vayan resolviendo mejoras, se sugiere: administrar adecuada y criteriosamente el consumo eléctrico. Esto es distribuyendo equilibradamente por tandas. Por ejemplo: encender el aire acondicionado una o dos horas por grupos para evitar que el sistema colapse”, señala.

En otro apartado subraya “Esto es solo para tener en cuenta (se puede constatar con cualquier profesional idóneo en el tema energético)” y sostiene: “El cuerpo humano irradia calor equivalente a una pequeña estufa de entre 70 y 150 watts”.

“Es aproximadamente un promedio de 100 watts”, agrega a continuación y, en esa misma línea, profundiza. “Eso implica que en un aula de 30 alumnos, tendríamos en promedio una estufa de alrededor de unos 3000 watts. Es evidente, por lo tanto, que la temperatura ambiente ‘una vez adentro’ siempre va a ser superior”.

Repudio generalizado a los dichos de Bustamante

Las recomendaciones del presidente del Consejo Escolar provocaron críticas tanto de referentes municipales, gremios docentes y políticos. Una de ellas fue Claudia Guerra, subsecretaria del gobierno municipal. En diálogo con Radio Municipal, dijo haber conversado con Bustamante.

“Cuando me llegó la primer captura del mail de una directora, muy enojada, lo conversé con el presidente del Consejo Escolar. Le di a conocer la disconformidad que había notado y la mía también. Me dijo que no había tenido mala intención, que lo hizo para informar, para que se tenga en cuenta. Me pidió disculpas a mí”, relató.

Luego sería el turno de SUTEBA que a través de Facebook repudió el hecho. “Nos pronunciamos en contra de los argumentos esgrimidos para justificar la falta de condiciones”, señalaron en un posteo en redes.

Esbozaron no haber participado ni haber sido notificados “de la publicación del contenido en dicho comunicado”, a la vez que calificaron que lo expuesto por el referente municipal ”roza la burla, subestimando a la comunidad educativa de General Rodríguez en su conjunto”.

Finalmente, la diputada de Juntos por el Cambio y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, también realizó su descargo “¿Qué hubiera pasado si durante nuestro gobierno salía un comunicado justificando la falta de gas en escuelas con ‘el cuerpo humano irradia calor’?”, se preguntó.

¿Qué hubiera pasado si durante nuestro gobierno salía un comunicado justificando la falta de gas en escuelas con "el cuerpo humano irradia calor"? Cada vez es más evidente que para el kirchnerismo la educación pública no es prioridad.

Como consecuencia del episodio, Guerra anunció también la compra de “44 equipos de aire acondicionado”.

Las disculpas del Diego Bustamante

Frente a la ola de críticas, Diego Bustamante habló de “error humano” en un posteo de Facebook y brindó mayores precisiones sobre lo que había intentado decir. “Se ha suscitado una polémica respecto a la parte final del comunicado en donde se ha interpretado ‘el uso de alumnos como estufas’”, dijo.

“Pues bien, necesito aclarar que no fue eso lo que quise decir. En 23 años de docencia frente a curso, siempre he trabajado activamente defendiendo la educación pública para que sea de calidad para todos y todas. Es por eso que de mi parte, jamás podría emitir ‘semejante’ afirmación al respecto”, señaló.

Insistió además que “eso lo saben muy bien los que me rodean y trabajan conmigo” y enfatizó: “De hecho, en ninguna parte del comunicado se afirma tal expresión”. De esta manera, el funcionario resumió: “En virtud de la vorágine diaria, he podido advertir en el documento un error humano”.

Y cerró: “En definitiva, lo que quería expresar era que la temperatura ambiente dentro del aula depende también del calor emitido por las personas, pudiéndose intercalar este atributo con el uso racional de los aires acondicionados. Pero no he afirmado que hay que utilizar alumnos como estufas”.